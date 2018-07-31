新生代肉鬆救星竟是它！小資版拉皮｢肉毒桿菌拉提術｣正夯

圖說：淨妍醫美提供

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中時電子報
綜合報導

年過30，歲月痕跡悄悄爬到臉上，皺紋、鬆弛、下垂，讓人苦惱，淨妍醫美集團周哲宇醫師表示，以往多是開刀拉皮對付這些問題，之後進步到電波、音波拉皮，但價格不斐；近來醫美界發展出肉毒拉提術，可讓中下半臉線條緊實明顯，最適合30至45歲族群，價格又不貴，是小資族首選。

圖說：淨妍醫美提供

周哲宇醫師說，肉毒拉提術是韓國研究發現的，注射肉毒後會讓周圍細胞馬上收縮，進而使得連接的膠原蛋白重新排列組合，且縮短彼此間的距離，達到拉提的效果。

他表示，肉毒桿菌注射的針頭極細，若加上局部麻醉凝膠，幾乎可以完全克服疼痛，注射完2周內即可展現拉提效果，接著1至2個月會刺激纖維母細胞的增生，同時產生更多的膠原蛋白，使得拉提效果得以持續，約可維持3至6個月的時間，且不殘留藥物副作用。

需要注意的是，肉毒桿菌拉提術對鬆弛嚴重或皮膚組織厚的人，可能效果不彰。周哲宇醫師建議，若是老化程度嚴重的族群，可以肉毒桿菌拉提術搭配埋線、電音波拉皮、玻尿酸拉提、聚左旋乳酸液態拉提等複合式治療改善，達到預期治療效果。

一般來說，肉毒桿菌拉提術最適合30至45歲左右的族群，因為這個年齡層的皮膚張力保存較佳，術後效果及滿意度普遍也較好。

圖說：淨妍醫美提供

肉毒桿菌可說是現今醫美最常見的微整療程，但普遍並不等於簡單，治療時仍必須要透過經驗和技術的調整，才能達到最佳和最適合的療效，非正規的操作不僅達不到預期效果，更容易出現副作用，周醫師也呼籲，選擇技術經驗兼備的專業醫師對消費者來說才是最重要的。知名藝人王思佳也偕同周醫師參與27日舉辦的｢淨妍X舒顏美人幫一日店長王思佳見面會｣，與到場民眾分享拉提祕訣。

(中時電子報)

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