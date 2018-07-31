行善一「旗」來！旗袍佳麗做公益人美心也美

「台灣世界旗袍慈善大使總決賽及公益慈善活動」，佳麗做公益，人美心也美。（盧金足攝）

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台中市府社會局長呂建德（左三）鼓勵大家參加2018花博，延續美的盛會。（盧金足攝）
台中市台灣人壽成棒隊球員與穿著各式旗袍的佳麗，展現力與美。（盧金足攝）
穿著旗袍的佳麗，成為全場吸睛「嬌」點。（盧金足攝）
台灣世界旗袍文化推廣聯合會理事長張莉緹（前）表示，穿旗袍展現優雅，還能輕鬆行動。（盧金足攝）

中華兩岸貿易協會舉辦「台灣世界旗袍慈善大使總決賽及公益慈善活動」，預計捐款晚晴婦女協會等單位，國際獅子會300C1區新旺獅子會長蔡義德捐贈兩百台輪椅，台中市台灣人壽成棒隊也共襄盛舉。台中市府社會局呂建德31日表示，善行義舉結合力與美，選在台中市做為旗袍伸展舞台，人美心更美，鼓勵大家參加2018花博，延續美的盛會。

「2018台中世界花卉博覽會」即將試營運的觀光利多條件漸發酵，「美麗產業」紛選擇在台中市登場，台中市台灣人壽成棒隊球員與穿著各式旗袍的佳麗走秀表演，陽光型男與身材曼妙的佳麗，成為全場吸睛「嬌」點。

呂建德指出，旗袍展現女性之美，透過大會能見度，與台中市陽光婦女協會等單位合作，提供美容美髮技藝訓練，美姿美儀教育訓練講座、輔導微型創業，增加單親及婦女職場競爭力，公益結合服務更添意義。

台灣世界旗袍文化推廣聯合會理事長張莉緹表示，穿旗袍不需要有好身材，因為旗袍猶如隱形魔術衣，可以雕塑身材，透過美姿美儀的教導，像在做身體復健，站姿移動的重心做好，還在做減肥的動作，實際上大家誤會了旗袍，穿旗袍展現優雅，還能輕鬆行動。

張莉緹說，她從小住在客家村庄，媽媽每天都穿著優雅的旗袍，耳濡目染下，她也喜歡上旗袍，生活日常就穿著各種旗袍，不只在正式場合穿，現在很多改良旗袍連平常都可以穿著

(中時 )

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