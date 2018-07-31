兩韓舉行第九次將軍級會談

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旺報

韓聯社報導，第九次兩韓將軍級會談於7月31日上午10時在韓朝邊境板門店韓方一側的「和平之家」舉行，南韓國防部對朝政策官、陸軍少將金度均，和北韓陸軍中將（相當於韓軍少將）安益山率團與會。

安益山在開場發言中表示，全民族都對此次會談予以高度重視，我們認識到朝韓肩負著時代使命，以及在走向和平與繁榮的進程中軍方所占的分量有多麼大。希望雙方積極、坦誠地討論各種事宜，給全民族及世界人民帶來驚喜。

安益山還對南韓媒體有關會談議題的報導表示不滿，他說，南韓媒體報導稱北韓有可能提出宣佈結束戰爭狀態的「終戰宣言」問題，還稱北韓此前催促美國處理該問題不成，這次又來督促韓方。

金度均則引用俗話「不付出辛勤的汗水，難有豐收的果實」稱，今年春天韓朝發表《板門店宣言》，為韓朝關係發展種下了種子，希望雙方將積極溝通、認真磋商，爭取雙邊合作到今秋能取得豐碩成果。

金度均還說，韓朝在第八次將軍級軍事會談就完全修復東西海岸的軍事通信線路達成一致，並恢復艦艇之間國際無線通信網路的使用，這些舉措在緩解韓朝軍事緊張和建立互信方面具有重要意義。自第八次會談以後，韓朝在軍事及多個領域順利進行交流與合作，相信今天的會談能取得圓滿成功。

(旺報 )

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