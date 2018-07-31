不一樣的父親節禮物　淨膚雷射讓爸爸變帥歐巴

工作兩年多的蒲小姐今年父親節送爸爸醫美雷射淨膚課程當禮物，還陪爸爸搶先體驗美容師的深層保濕導入服務。(謝瓊雲攝)

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51歲的蒲先生站在女兒旁邊不顯老氣，他自豪說男人到了50歲更要重視面子和身體保養。(謝瓊雲攝)
姚思美時尚診所醫師邱維誠，幫劉先生進行淨膚雷射，改善臉上的疤痕、斑點問題。(謝瓊雲攝)
不一樣的父親節禮物　淨膚雷射讓爸爸變帥歐巴

愛美不再只是女人的天性，越來越多男性注重「面子問題」；父親節將至，除了傳統的刮鬍刀、領帶、手錶、皮件和鋼筆等禮物選項之外，不少年輕子女也開始送面膜、保養品給父親；為在員林市員林大道上的醫美診所，近日就推出淨膚雷射加保濕的父親節特惠療程，要讓男士們帥氣一夏。

診所公關主任劉亦容表示，開幕2年多來，男性顧客佔了2成多，尤其很多都是夫妻檔一起前來保養，顯示現代愛美、愛面子的男女越來越多；今年搭配父親節檔次推出優惠活動，淨膚雷射十堂課、就送深層保濕導入十堂課，再加贈一瓶EFG修護保養精華液，只要8888元。

她說，不論是皮膚角質化、或曬斑、黑色素沉澱等斑點，都可以透過雷射加以改善；而術後也建議搭配保濕修護幫助皮膚恢復，診所裡都有專業合格的醫師和護理師、美容師團隊為爸爸們服務。

51歲的蒲先生說，平時空餘時間有與好友相約打高爾夫球的興趣，也是業餘教練；他認為把臉皮顧好是現代職場的基本要件，因此步入中年之後，就很注重基礎的清潔、保濕和皮膚保養工作，早晚都會擦乳液，出門也會防曬，尤其打球前絕對都會擦上一層防曬乳。

蒲先生說，女兒今年送他保養課程，讓他很高興、感動，女兒終於長大、有經濟能力，也讓他忍不住感慨時間過得真快。

另一位劉先生則說，之前就曾經針對全臉的斑點做過雷射，不少人都說看起來皮膚變亮，看起來更年輕！這次女兒們合資送他父親節禮物，其實仍是拿他給的零用錢，但仍覺得女兒們很貼心，也覺得這份心意很實用。

(中時 )

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