孝琳穿高叉泳裝拍MV 新歌9月1日臺東聽得到

2018年07月31日 15:40 時報周刊 張毓琪

由臺東縣政府舉辦的「2018RUN進臺東089演唱會」，將於9月1日晚間7點在臺東縣立體育館開唱囉！自從發佈韓星GARY&孝琳將首次前往台東參加「2018RUN進臺東089演唱會」演出後，引起海內外粉絲們大騷動!各路粉絲屏息以待準備搶票，從亞洲各地要過來的粉絲更是手忙腳亂，搶門票、訂機位、訂飯店、安排臺東觀光。

韓國歌手孝琳7月20日發行最新專輯《See Sea》引發熱烈討論，MV中在海邊穿著高叉泳裝熱舞，展現性感身材。〈See Sea〉MV7月20日發佈點播率目前約160萬次，四月份發行的〈Dally〉4月23日發佈目前點播綠750萬次。孝琳經紀公司向承辦單位聯萌演藝表示，這次來台參加2018「RUN進臺東演唱會」將會演出新歌，想要一睹孝琳〈See Sea〉的現場演出，9月1日大家一起到臺東。

婚後將首次來台露臉的GARY久未來台，記者會上全中文的介紹臺東很美麗、風景很美麗、人很美麗，讓網友印象深刻，覺得GARY太可愛了。GARY表示很緊張很在意這次的演出，並將會帶著DJ Spray一起演出多首歌曲，要讓臺東HIGH翻!到時也希望可以好好觀光一下，看看臺東美麗的風景。

今年「2018RUN進臺東089演唱會」首次邀請到韓國人氣超強卡司Gary及孝琳，另外臺東原住民代表桑布伊、曾靜玟，人氣創作歌手謝和弦等，最強演出卡司來到臺東。這次演出售票票價分別是看台區500元&搖滾區800元，8月1日下午兩點在兩廳院售票系統開賣，門票收入扣掉售票系統的作業費用後，將會全數捐給「創世基金會台東分會」以及「哈拿之家」這兩個單位。

臺東縣政府文化處提醒民眾，演唱會入場券數量有限售完為止，除了親洽臺東縣文化處服務臺現場購票以外，更可以使用全臺便利商店兩廳院售票系統或是利用手機上網訂票更便利，相關活動訊息，洽詢臺東縣政府文化處（089）320378。

(時報周刊)