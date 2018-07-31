17年蛻變！蜈支洲島收入破54億 遊客年增15％

2018年07月31日 15:54 中時電子報 何宜玲

海南蜈支洲島空拍圖。(圖/新華社)

海南擁有超過100多個島嶼，蜈支洲島只是其中1個「私人」開發的島嶼，卻有「中國馬爾地夫」和「東方杜拜」之稱。可見它在過去17年開放遊客參觀以來，在人們心目中的地位。去年蜈支洲島觀光收入正式衝破12億人民幣，大約54億新台幣，相當驚人。而且它的遊客人數也逐年攀升，以每年超過15%的速度激增，可以說是海南百座島嶼中的一枝獨秀。

根據《每日經濟新聞》報導引用的統計數據指出，去年蜈支洲島的遊客人數達300萬人次，人均消費大約400元人民幣左右。以人均消費推算，去年蜈支洲島的旅遊收入就達到12億元。其中潛水、水上摩托車、拖曳傘和極限運動等水上活動的收入大約占全部40%。

並且，蜈支洲島的上島人數呈現逐年增加的情況，每年成長幅度超過15%。

報導認為，由於蜈支洲島廣告打得響亮，號稱「中國有個海南島，海南有個蜈支洲島。」因此讓來到海南的人都覺得非去不可，儘管島嶼風情大同小異，但是大家聽到名號就願意去玩，讓它成為百座島嶼中最特別的一個。

蜈支洲島的觀光收入在2012-2016年間，以30%高速成長，並在10年內產值大幅躍升10倍之多。

其實蜈支洲島在開發初期同樣面臨客源不足的窘境，但是他們想出了一個辦法，就是在各大一線城市以及旅行團發布大量廣告。並以響亮的稱號打出名聲來，讓旅客絡繹不絕。

當地導遊介紹說，來自青島的孫氏兄弟在1992年獲得了蜈支洲島的使用權，後來10年期間總共投資了38億元建設，自2001年開始向遊客開放，營運至今已超過17年。它之所以稱為蜈支洲島，是因為海島的形狀很像一種名叫「蜈支」的海洋生物，因此得名。

(中時電子報)