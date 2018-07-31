台東流失逾100萬陸客 黃健庭：商家營收大減70億

台東縣長黃健庭表示，流失陸客，台東商家營收大減70億元。（資料照片 莊哲權攝）

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中時電子報
/綜合報導

陸客來台人數減少，台灣觀光哀鴻遍野，不只花蓮受重創，同屬東部也努力發展觀光產業的台東縣，也深陷業績下滑的困境。台東縣長黃健庭日前表示，2年來已流失100餘萬陸客，台東商家因此大減70億收入，影響相當龐大。

中評社報導，黃健庭表示，少了陸客影響很大，但面對這樣的現實，她只好想辦法從其他地方填補。例如「國旅」或其他國際的觀光客等，台東今年已被住宿網站Booking．com評為全球10大新興旅遊城市，其實已有一定程度的國際肯定，期盼未來能吸引更多國際觀光客。

台東縣力推的國際熱氣球嘉年華，自2011年開辦以來日漸受到歡迎，已成為台東的觀光亮點。黃健庭表示，今年熱氣球更盛以往，到訪人數比去年成長了3成，目前嘉年華已經過了一半，人數已達30萬至40萬，如果未來幾天天氣良好，不要有颱風攪局，活動結束時可以突破70萬人，將是史上最高，帶來的商機就很明顯。

談到兩岸關係的變化，黃健庭表示，台東本身和大陸很多省、城市有著諸多交流，並維持著友好關係，整個國家決策，那不是地方可以去左右，「我們也只能接受、面對」，努力應變。

黃健庭說，他上次到大陸行銷台東鳳梨，爭取到福建省來購買500公噸，至24日已經購買了437公噸，且福建是用優於台灣市場的行情來購買，對台東鳳梨盛產時，有穩定價格的效果，現在台東鳳梨產季進入尾聲，任務也算圓滿完成，他當然也很感謝。

黃健庭指出，未來如果農民也把其他農作顧好，維持與大陸城市的友善關係，還是很有機會永續經營，持續銷往大陸。

(中時電子報)

文章來源：台東縣長黃健庭：陸客少百萬營收大減70億

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