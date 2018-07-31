改變「南多於北」常態 新北連2年稱霸登革熱疫情

2018年07月31日 15:54 中時 陳志祥

疾管署今（31）日公布新北市新莊瓊林里新增1例本土登革熱確定病例，個案為30歲女性，目前瓊林里的群聚感染已經累積4例，延續去年新北市鶯歌區7例的群聚狀況，使得目前北部連2年登革熱疫情超越南部，一反以往「南多於北」的常態。

瓊林里的新增個案近期沒有出國史，活動地以住家及工作地為主，7月28日起出現發燒症狀，並於29日分別至診所及醫院就醫，經通報檢驗於昨（30）日確診，目前個案住院治療中，同住接觸者均無疑似症狀。

由於個案居住的巷弄靠近該里日前確診的3名本土病例住家，距離在250公尺之內，研判為同一起群聚感染，新莊區瓊林里該起群聚截至目前共4人確診，這是新北市繼去年鶯歌區7例的群聚感染之後，再度出現較大的群聚。

衛生單位已經針對瓊林里進行病媒蚊滋生源查核，雖然住家戶內、外積水容器有下降，不過，7月25日清查400多戶仍有10處共20個出現孑孓的積水容器。疾管署副署長羅一鈞呼籲，地方衛生單位應該加強執行公權力，要求民眾配合防疫。

今年以來，國內共計6例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市4例（為1起群聚案）與高雄市2例，另有126例境外移入病例；只是近1個月境外移入病例數增加，感染國家以菲律賓、泰國與柬埔寨等東南亞國家為多。

(中時 )