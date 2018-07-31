客鼓鳴心響徹花蓮 鼓王爭霸雙雄奪魁

2018年07月31日 15:50 中時電子報 綜合報導

2018客庄12大節慶「客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」活動，日前在瑞穗鄉富源國小熱鬧登場，除了縣內參賽團隊以外，還有來自全台各地的隊伍共同參與，今年社會組及學生組共計27支隊伍參加，各個隊伍都使出渾身解數，展現最精采的一面，讓觀眾一飽眼福。今年社會組由聲色拔仔‧響富源(富源國中)勇奪冠軍寶座，抱回獎座及獎金；學生組部分則由新北市八里區米倉國民小學拿下冠軍。

花蓮縣政府客家事務處長賴錦昌代表縣長傅崐萁，感謝與會的長官及地方仕紳蒞臨指導，並感謝參與活動的各個隊伍及鄉親，讓活動順利圓滿完成，獲得好評，歡迎大家共同感受鏗鏘有力的陣陣鼓聲，體驗饒富特色的客家風情。

賴錦昌表示，縣長傅崐萁有感於拔仔庄客家人口不斷外移，傳統技藝逐漸流失，因而於民國100年起，向客家委員會爭取經費，由花蓮縣政府將鼓王爭霸戰擴大舉辦，使原本為社區型的活動擴展成全國性的活動，期望透過各團隊的參與，將拔仔庄人力扛轎擊鼓的技藝向下紮根，永續傳承下去。

拔仔庄鼓王爭霸戰的特色是以人力合挑大鼓、用戰鼓的形式互相較勁，展現輸人不輸陣的氣勢，當時是拔仔庄地區居民為慶祝保安宮內祀奉主神城隍爺聖誕(農曆5月13日)衍生而來的活動，於陣頭遊行中，由每一隊以人力肩負的方式推出大鼓陣相互叫陣，同時具有慶賀及競技的意味。

新北市八里區米倉國民小學拿下學生組的冠軍。（花蓮縣政府提供）

本次活動除了精彩的賽事之外，中場休息時間邀請「玉里小客家」、「花蓮縣客屬會瑞穗分會舞蹈班」及「富源社區客家歌謠班」帶來精彩的客家歌謠、舞蹈演出。活動現場還有「客家產業嘉年華」提供參加鼓王爭霸戰的鄉親輕便的客家飲食及客家伴手禮供大家選購；「客家小學堂」闖關活動，由花東客語薪傳師群教民眾歡喜說客語；「現場擂鼓王」趣味競賽等多元的系列活動，讓參加的鄉親不虛此行、滿載而歸。

尬鼓競技社會組成績

冠軍 聲色拔仔‧響富源(富源國中)

亞軍 客苦鳴心

季軍 洄瀾擊鼓樂團

特優 南庄翔飛獅鼓陣-花火戰鼓隊

特優 花蓮客家文化研究推展協會

特優 四維高中

尬鼓競技學生組成績

冠軍 新北市八里區米倉國民小學

亞軍 南庄翔飛獅鼓陣-少年英雄戰鼓隊

季軍 Formosa Batucata森巴鼓隊

特優 豐太鼓太鼓團

特優 臺南市七股區建功國民小學創鼓隊

特優 新竹市南華國中太鼓隊

特優 宜昌國小擊鼓樂團

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(中時電子報)