泰國學生青春壯遊 花蓮美景揚名東南亞

2018年07月31日 15:53 中時電子報 綜合報導

為增進花蓮國際知名度、開拓東南亞觀光市場，花蓮縣政府與中華民國駐泰國經濟文化辦事處共同合作辦理「泰國學生青春壯遊台灣」計畫，邀請泰國青年遊台灣拍攝短片和撰寫遊記，在社群網站上宣揚，藉由泰國學生的年輕視角及網路新媒體分享的宣傳方式，進一步讓泰國民眾瞭解花蓮的自然景觀、在地文化及人情與好客等特色，以深化泰國人民對花蓮的印象，進而行銷宣傳花蓮之美。

「泰國學生青春壯遊台灣」計畫，自今年4月11日啟動第一階段徵選競賽，5月11日公佈第一階段優勝隊伍，獲得免費前往台灣進行15日壯遊體驗資格，並於7月1日起分批前往台灣各縣市進行第二階段競賽，參賽隊伍將會分享在台旅遊體驗影片至「Taiwan Thailand Fans」及「Taiwan Thailand Fans.Thai」兩版粉絲專頁的活動專區，以累計兩版粉絲專頁之總按讚數最多者為第一名隊伍，此次「泰國學生青春壯遊台灣」計畫安排走訪花蓮特色景點，並安排多項走訪行程，如鐵道文化園區、新城七星潭風景區、太魯閣國家公園、鯉魚潭、雲山水、馬太鞍濕地生態園區及東大門夜市等等，透過參賽者親身走訪的經歷，進一步深入的了解花蓮，進而能有效的宣傳花蓮。

花蓮縣政府觀光處處長彭偉族表示，今年初因受地震影響，花蓮的遊客人數銳減，然而2017年訪台的泰國旅客達到近30萬人次，比前一年成長49%，為了讓更多泰國民眾瞭解花蓮，縣府與中華民國駐泰國經濟文化辦事處合作，邀請泰國青年親身至花蓮，體驗花蓮得天獨厚的自然美景及友善安全的旅遊環境，並宣傳夏季大型活動及熱門新興景點，希望藉由其社群媒體口碑行銷宣傳花蓮，吸引更多國內外旅客蒞花旅遊。

泰國學生前往太魯閣參觀，並拍攝影片於社群媒體發表。 (花蓮縣政府提供)

花蓮縣政府積極推展觀光外，亦與花蓮在地業者緊密合作，期藉由共同努力的團體戰，發揮出更大的綜效;負責此次接待的花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦表示，此次來台的泰國學生十分的自然大方，除能沉浸享受在花蓮的美麗景點與風景外，亦能融入當地的人文文化，像是原住民舞蹈體驗時能下場共舞，逛東大門夜市時亦能受邀高歌一首，十分享受在花蓮的人文風情中，期藉由不同的旅客分享親身經歷的遊程，能讓更多的民眾熟悉花蓮、了解花蓮，並且能在遊玩時更加的享受與放鬆。

(花蓮縣政府廣告)

(中時電子報)