以核養綠 馬英九：不能殺馬找馬

2018年07月31日 16:13 工商 彭媁琳

前總統馬英九下午出席「以核養綠」公投發動記者會，吸引大批媒體擠爆會場。馬英九指出，去年是138年來世界最熱的一年，反核不是世界趨勢，以核能養綠電才是。馬英九說：「應該騎馬找馬，不是棄馬找馬，更不是殺馬找馬，支持以核養綠。」

馬英九也表示，日本和台灣的情況差不多，但是7年前日本就又開始發展核電，目前已經有9座核電廠，不只穩定供電，更讓貿易順差馬上減少。台灣和日本很像，95%的能源來自於國外，是個獨立電網，無法進口電力，日本過去全面廢核面臨的慘痛教訓，台灣不能視若無睹。

對於能源供應狀況，馬英九表示，一船天然氣，夏天只能用7天、冬天12天，但是一船核能燃料棒可以用一年半。不只一般大眾有57.9％支持核能，更有超過7成年輕人支持核電。

馬英九強調：「核能是潔淨能源，核能與綠能沒有排斥，過去我沒有要用綠能取代核電。應該要騎馬找馬，不是棄馬找馬，更不是殺馬找馬，我支持以核養綠。」

江宜樺指出，以核養綠公投主文是「是否同意廢除電業法95條之一，核能設備應於114年前全部停止運轉？」蔡政府非核家園要把能源的8成壓在火力發電、兩成壓在綠電，都是不智的做法。火力發電將造成空汙問題，太陽能、風力發電等綠電的建置進度大幅落後，台灣無法只靠這兩種能源發電。

為了趕上年底選舉時進行公投，以核養綠公投連署要在8月31日前取得30萬份連署書。

(工商 )