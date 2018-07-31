影》客場又吞敗 陳偉殷坦承控球不佳

陳偉殷客場對勇士先發5局失5分，吞下本季第8敗。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

陳偉殷的客場魔咒揮之不去，上周才在主場擊敗勇士，31日主客易位，殷仔先發5局卻失掉5分，苦吞本季第8敗與客場第6敗。殷仔賽後表示，由於控球抓不到感覺，失投率偏高，被敲的安打幾乎都是長打，這點比較可怕。

陳偉殷客場倒楣挨雙轟 5局失5分吞第8敗

「兩支全壘打，弗瑞曼那顆不算失投，阿庫尼亞那顆就是失投。主要還是控球方面的問題，今天控制上感覺沒有那麼好，」殷仔說：「不管直球還是滑球，自己主要兩種武器失投率都高，蠻多失投都被逮到。」

陳偉殷5局上失投，讓勇士超級新人小阿庫尼亞擊出陽春全壘打。（路透）

殷仔說，連兩場對決勇士，對手可能也做了些調整，好些球沒有投到自己想要的位置，對手都讓他付出代價。「其實直球速度、尾勁都還是有，相對上控球比較不好，跟捕手、投手教練有討論，大概知道一些方向，去找回那個感覺。」

陳偉殷本季主場8場先發，自責分率僅2.18，客場卻居高不下，此役投5局失5分，客場自責分率竟能稍降至10.27，因為賽前10.47的自責分率實在太高了。為何客場投球就走鐘？也是殷仔必須找出原因的課題。

(中時電子報)

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