亞洲盃男排》擔心正名風波敏感 大陸臨時不參賽

中華男排球員劉鴻杰（左起）、總教練陳裕安、球員陳建禎及黃建逢、吳宗軒。（中華排協提供）

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中時電子報
／台北報導

2018雅加達巨港亞運前的一場男排前哨站─「2018台中銀行第六屆亞洲盃男子排球賽」，將於8月8日到15日於台北市立大學天母校區體育館進行，原定參賽的中國大陸男排隊，以賽事過於密集為由，近日向亞排聯提出不參加本屆亞洲盃賽事。

亞洲盃男排賽逢西元偶數年舉行，往年參賽隊伍是前一年亞錦賽前八名隊伍，今年改為前10名，2017年亞錦賽前三名日本、哈薩克、韓國分在本屆亞洲盃A組（第4名印尼隊未參賽），5到8名伊朗、地主中華台北、澳洲為B組（第6名大陸隊不參加），卡達、越南及泰國分在C組，先進行小組單循環賽。

中華民國排球協會理事長王貴賢表示，因為世錦賽、亞洲盃及亞運接連登場，大陸男排隊最近向亞排聯提出不參加本屆亞洲盃，導致參賽隊伍從原本10隊變成9隊，「除了擔心亞運前參加太多比賽，球員有受傷風險，當然最近2020東京奧運正名參賽風波也相當敏感，怕會有尷尬場面，想想之後覺得下次亞洲盃再參賽。

這是台灣首度舉辦亞洲頂級男排賽事，中華台北精銳盡出，由陳裕安擔任總教練，旅外好手「黑狗」陳建禎為隊長，搭配去年台北世大運國手，受到國內球迷歡迎的「雙胞胎」劉鴻敏和劉鴻杰、「黃金左手」吳宗軒等好手，希望延續排球熱潮，在球迷支持下締造佳績。

(中時電子報)

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