2期稻作受理投保 8月底截止

2018年07月31日 16:09 中時 游昇俯

每年夏、秋兩季是颱風好發季節，第二期稻作首當其衝，往往損失不小。但目前農業天然災害救助僅能彌補生產成本2成，若加保水稻保險，可讓農友種稻更有保障，降低損失，目前第2期作水稻保險已開始銷售，受理投保期限至8月31日截止。

農糧署北區分署表示，若遇颱風等天災，按照目前《農業天然災害救助辦法》，稻農僅能獲得現金救助，每公頃1萬8千元，僅彌補到稻作生產成本2成；若加上投保水稻保險，承保風險涵蓋天然災害及病蟲害，可形成雙重保障。

農委會去年協助富邦產物保險公司開發「水稻區域收穫農作物保險」，首度試辦2期稻作水稻保險，北部地區有桃園市新屋區、大園區、觀音區及苗栗縣頭份市投保農友獲得理賠。

目前北區各縣市保險費率約在3.35%至3.69%之間，農民投保水稻保險自付10%，中央則提供50%保費補助；此外，地方政府也會另外提供保費補助，例如，台北市補助33.3%，新北市補助25%，桃園市補助40%，苗栗縣補助10%等。

農糧署北區分署指出，以近五年同期作各鄉鎮稻作單位面積產量估算，北區各鄉鎮每公頃全額保費約在1257元（新北市汐止區）至3599元（新竹縣橫山鄉）之間，農友每公頃只要付126至360元保費，便可獲得60%至100%的保障。北區分署表示，今年第2期作水稻保險銷售至8月31日止，農友可評估生產風險，自行投保。

(中時 )