彰化中小學校長布達交接 29校異動

2018年07月31日 16:10 中時 謝瓊雲

新任校長們宣示就職。（謝瓊雲攝）

彰化縣校長交接典禮，新舊任校長在主計處副處長張玲珠（中）擔任監交人下，進行交接。（謝瓊雲攝）

彰化縣高中及中小學校長遴選，上午在民生國小舉行佈達交接典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣高國中小學34校進行校長遴選，其中5名國小校長留任，其餘29校異動，完全中學有2位新任，國中校長2人調任、4位新任；國小校長5人留任、13人調任、8人新任。另外，原任彰化藝術高中校長魏清山、原任成功高中校長許偉志，和原任大同國中校長施纯在，3位校長自8月1日起退休。

校長交接典禮31日上午在彰化縣民生國小音樂廳舉行，由縣長魏明谷主持，教育處長鄧進權擔任監誓人，主計處副處長張玲珠擔任監交人。

魏明谷致詞時表示，校長遴選過程，縣府秉持「資訊公開、心態開放、政策參與」三大原則，廣納遴選委員、學校老師及家長們意見，多元聲音予以尊重，整個遴選過程是有一套機制。

他說，校長是縣府教育行政工作的延伸，是駐守在各地方學區的CEO，縣府會作為校長的後盾，在教育資源及行政工作上都會予以協助，共同為縣內教育基礎扎根並茁壯發展。

彰化縣高中及中小學校長遴選結果：

成功高中由鹿港國中吳柏林校長接任，彰化藝術高中由北斗國中李碧瑤校長接任。

芳苑國中謝國士校長調任大同國中，芳苑國中由候用校長黃天助接任。鹿鳴國中李錦仁校長調任鹿港國中，鹿鳴國中由候用校長黃志榮接任。北斗國中由候用校長郭佳文接任、鹿江國中小由候用校長黃俊偉接任。

村上國小鄭錫禧校長調任永興國小，埔心國小黃宏田校長調任村上國小，大城國小廖松圳校長調任埔心國小，大城國小由候用校長王舜儀接任。三條國小林淑貞校長調任僑義國小，三條國小由候用校長陳瑩綺接任。大嘉國小劉川曜校長調任和美國小，朝興國小校長張通信調任大嘉國小，朝興國小由候用校長蕭健治接任。民靖國小蔡國吉校長調任東和國小，民靖國小由候用校長李瑞緻接任。南州國小林銘科校長調任圳寮國小，青山國小林茂興校長調任南州國小，溪湖國小陳俊文校長調任青山國小，溪湖國小由候用校長郭書源接任。橋頭國小黃英發校長調任太平國小，太平國小蔡幸娟校長調任橋頭國小。圳寮國小校長蔡東利調任頂庄國小。香田國小由候用校長鄭培華接任、土庫國小由候用校長謝秀華接任、育華國小由候用校長洪文章接任。

另外，三潭國小蕭明輝校長、伸仁國小陳錦廣校長、復興國小溫景成校長、大園國小林國勳校長，與永光國小郭佳哲校長，五人續留原校。

(中時 )