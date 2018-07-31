國民黨北北基宜桃 聯合反深澳燃煤電廠

2018年07月31日 16:15 中時 葉德正

國民黨31日在新北市黨部舉辦北北基桃輔選與反深澳電廠公投記者會，包括新北市長參選人侯友宜、台北市長參選人丁守中、桃園市長參選人陳學聖、基隆市長參選人謝立功與宜蘭縣長參選人林姿妙都到場表達反深澳燃煤電廠，呼籲用選票教訓不公不義的民進黨政府。

31日活動宛如造勢大會，擠滿各地動員而來的民眾，把小小新北市黨部擠得水洩不通，活動原定北北基桃四縣市長參選人，但宜蘭林姿妙在記者會開始後突然現身，成為活動小插曲。

侯友宜說，深澳擁有全世界最美海岸線， 是生態豐富的地方，卻因北部缺電要重啟停擺多年的深奧燃煤電廠，且過程手段粗暴，這麼好的海岸線，因燃煤電廠環境生態、觀光休閒與海洋產業沒有了，更對北北基宜桃民眾健康帶來傷害，是無法用金錢彌補回來，況且深澳燃煤電廠環差案通過過程沒有公衛部門聲音，呼籲市民一起站出來，反對深澳燃煤電廠。

侯友宜更說，8月4日蔡總統要來新北市輔選老縣長蘇貞昌，他要求蘇貞場表態支持還是反對深奧燃煤電廠，如果反對就要來連署公投，他也要好好問蔡總統，要怎麼給新北市民交代，新北市境內已有林口火力發電廠、兩座核電與翡翠水庫水力發電，新北市沒有逃避責任，堅決反對新建燃煤電廠。

丁守中說，深澳燃煤電廠蓋下去，北北基宜桃大都會將成為全世界燃煤密度最高的地區，北部地區一年有八成時間都吹東北季風，深澳電廠吹出的PM2.5將嚴重影響民眾健康，國際趨勢要終止燃煤電廠，台灣卻昧著國際潮流，實在是矛盾。

陳學聖則說，民進黨想通過的案子沒有不會通過的，深澳電廠蓋不蓋，就憑蔡英文一句話，公投是唯一表達民眾想法的辦法，民進黨一個能源政策，做得亂七八糟，大家不要只顧自己，北北基宜桃是生命共同體、共同圈，五個就是一個籃球隊，站出來絕對贏，團結力量大。

陳學聖發言過程，麥克風一度出現雜訊斷斷續續，他還自嘲，自己、守中、立功選情低迷，但絕對永不放棄，讓現場民眾哄堂大笑。

謝立功說，基隆市長林右昌不敢反對中央政策，由他來反對，蔡英文用拒馬、鐵絲網擋住民眾的聲音，謝立功要代表人民擋住深澳燃煤電廠，國際港都要重回藍天，才能有保障。

林姿妙則說，缺電不能用人民健康來換，也不能用肺發電，宜蘭是個畚箕地形，風吹進來就出不去，深澳燃煤電廠將嚴重破壞宜蘭好山好水，他堅決反對。

(中時 )