一顆枕頭平均有16種黴菌！但這種材質千萬別洗

2018年07月31日 16:25 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

枕頭是多達10種以上的黴菌溫床。不想與黴菌、塵蟎共枕，就要好好清潔枕頭。但是記憶枕、羽絨枕、棉花枕，不同的枕頭你知道怎麼清潔嗎？

國外研究指出，一個枕頭平均可以孳生多達16種的黴菌，同時也是塵螨的溫床，專家建議每3～6個月清潔一次枕頭，至於枕頭套，則每3個星期就應該清洗一次。但是台灣夏季溼熱，清潔枕頭的次數可能還要更多。

只是並非所有的枕頭都適合用同一種方式清潔，不同的材質需要不同的清潔方式，有的可以水洗，有的卻要用到吸塵器，不能一視同仁。

【記憶枕】

記憶枕的乳膠材質在洗衣機翻轉過程中容易被撕裂。(圖／Shutterstock)

記憶枕多以乳膠材質製成，不能放進洗衣機或用水清洗，因為乳膠在洗衣機翻轉的過程中容易被撕裂。

此外，由於乳膠內有無數細緻小孔，如果放入水中清洗，當所有孔洞被浸濕，即便經過脫水、陽光曝曬也不易完全乾透，會形成表面看似乾燥，乳膠內裡仍有水氣的情況。夏季的高溫加上乳膠內的水氣，反而容易使記憶枕長黴菌。

比較適合的方法是使用吸塵器，以小型接頭清潔乳膠枕的表面，吸塵器的吸力會將孔洞中所卡入的灰塵、髮絲、皮屑吸出。

將記憶枕套上枕頭套，每個月清潔枕頭套會是比較有效的清潔方式。

【棉花枕】

棉花診最好手洗，丟洗衣機容易使棉絮結塊變形。(圖／Shutterstock)

填充棉絮的枕頭最好以手洗的方式清潔，洗好之後以手擰乾、鋪平，置於陽光下曬乾。

以洗衣機清洗、脫水可能會使枕頭當中的棉絮結成塊狀，使枕頭變形。

【羽絨枕】

羽絨枕不但可以水洗，也可以放進洗衣機裡清洗。(圖／Shutterstock)

看似嬌貴的羽絨枕不但可以水洗，也可以放進洗衣機裡清洗，洗的時候建議一次放進兩個枕頭，保持洗衣機的平衡，之後脫水、曬乾或烘乾，再拍打回原形即可。

不過，無論如何勤勞的清潔枕頭，還是有需要更換的一天。何時該跟你的枕頭說再見？如果你將枕頭折成兩半，卻無法彈回原來的形狀，就是該換新枕頭的時候了。

資料來源：Dr Oz the Good Life、CNN、Huffington Post

編按：此文為2016年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

(中時電子報)