聞平鑫濤患尿毒症插尿管 瓊瑤激動：全世界只有我為你心痛

2018年07月31日 16:21 中時電子報 蔡曉婷

瓊瑤臉書發文。（圖／取自瓊瑤臉書）

知名作家瓊瑤（本名：陳喆）與平鑫濤結婚39年，近年卻因平鑫濤患失智症臥病在床，她不忍丈夫需插鼻胃管，而和平家子女鬧翻。一心提倡善終權的瓊瑤，今(31日)PO出一封獻給老公的信，說上周二探望平鑫濤時才發現他得到尿毒症，醫師跳過聯繫她，得到平家子女同意後便替平鑫濤插尿管，令瓊瑤得知後強忍內心激動，心中吶喊：「全世界只有我一個人會為你心痛嗎？」

瓊瑤稍早以「一封無法投遞的信」為題分享寫給平鑫濤的內容，她表示自己上周二去探望老公時，突然發現他那天眼睛是張開的，似乎有事想對瓊瑤說，瓊瑤則感覺到丈夫在對自己求教，果然稍後從平鑫濤的主治醫生得知「他幾天前得了尿毒症」。

聽聞平鑫濤因尿毒症被插尿管後，瓊瑤崩潰不已，才發現醫生不顧那張「不插管」的要求簽名，挑過通知瓊瑤，和平家子女聯絡後便決定採取目前的措施，瓊瑤看著平鑫濤日漸腫脹不堪的手，內心痛苦吶喊：「鑫濤，難道你這樣的手，全世界只有我一個人會為你心痛嗎？」更難過無法再為老公奔波，直說：「在目前的情況下，我可能先你一步而去」，她將不施行維生醫療同意書貼出，表示：「這是最後一次我為你努力，又失敗了！以後，我將不再去醫院裡折磨自己了！」

瓊瑤全文如下：

一封無法投遞的信

親愛的鑫濤：

上周二，我去醫院探視你，你更加憔悴了，混身沒有一處是「正常」的。但是，那天好奇怪，你的眼睛居然是睜開的，而且，我強烈的感應到，你在「看我」，當我去捕捉你的眼神時，有那麼一剎那，我覺得我們的眼神「交會」了，這是你住院將近900天以來，第一次我覺得你在「看我」。我的心怦的一跳，俯身再度看向你的眼神深處，感到你的眼光在對我說話：「救我！」

可能是我的幻覺，可能是我的錯覺，可能是我下意識的感覺……就像我常常在家裡，卻感覺你在我身邊一樣。當我再仔細看你時，你的眼神望上飄，眼珠已經轉向上方，接著，你就慢慢的把眼睛閉上了。我太激動了，對陪著我的護理長說：「他的眼睛在跟我說話，他在求救！」

就在這時，你的主治醫生來了，實在太不容易！平常我來探望你時，都沒有碰到他。他告訴我一個消息，你在幾天前，患了「尿毒症」，所以，已經幫你治療，也幫你插了「尿管」！我大驚失色，問醫生為什麼事先沒有通知我？你患了「尿毒症」我也不知道！原來，醫生已經跳過了我，直接跟你的兒女聯絡，至於你那「不插管」的親筆簽名，似乎沒有人在意。我頓時明白，你跟我眼神交會的意思了！插管、插管……幾時休？你很痛吧？你無法抗議吧？你只能被迫接受吧？你沒有人權，沒有發聲的能力，你只能隨人擺佈！

醫生離開後，我檢查你的手，檢查你的腳……看著你那關節腫脹，手指卻如雞爪般緊貼，弓起而無法伸直的手……我不敢碰你的關節，怕你會痛。以前，你這隻右手，是你唯一會動的手。但是，現在你已無力抬起這隻手。一年前，我如果握你這隻手，你還會反應我，有時會回握我。現在，我托著你的手，那麼沉甸甸的，扭曲變形的。我看著看著，拚命忍住我激動的情緒。我在心裡默默的喊著：「鑫濤，難道你這樣的手，全世界只有我一個人會為你心痛嗎？」

那天回到家裡，我情緒低落，為了你的「善終權」，我已經盡了我的全力，被打擊誣蔑到體無完膚，50年前你追求我的事，被拿出來一再「冷嘲熱諷」。誰在注意「善終權」？傅達仁去瑞士尋求安樂死，也只是兩天就「飄過」的新聞。誰會為你痛？誰會十幾年來為你受的苦糾結至今？我早就明白，放不下的是我！我想，我已經應你兒女的要求，把你「還給」你的兒女了（還給的是照顧權，不是妻子權），既然如此，隨他們去做主吧！

可是，我忘不掉你我眼神交會的剎那，那眼光一直在我眼前閃過。我忘不掉，就是忘不掉！我決定了，我要為你再做一次努力。於是，我找到了另外一家大醫院的院長，我把你的照片出示給他看。院長非常熱心，願意出面和你的兒女溝通，讓你轉院到可以不再繼續插管的醫院。我好像看到一線曙光，然後，就是我「度日如年」的等待！鑫濤，你知道我最怕等的！

等了一個星期，昨晚，我終於收到那位熱心院長的回覆：「看起來，我無能為力！」八個字，讓我我瞬間淚崩。2018不哭的誓言，再度破功！鑫濤，千古艱難唯一死，我真沒想到，你的生死，這樣屢次屢次撕裂我心！即使，我被各種謠言和杜撰的假故事抨擊，我都挺立不倒，只有面對你如此不堪的軀體，和「生不如死」的狀況，我才會痛不欲生！

當初我把你送進這家 H醫院，是我的錯誤！那時，我被迫為你插管，轉院時早就心力交瘁。因為醫院是王玫介紹的，我以為，這層病房，就是「安寧病房」，不會為你再做多餘的「維生治療」。事實上，你住進醫院後，醫生們評估你的狀況，在2017年初，也讓我簽署了「不施行維生醫療同意書」。在那份文件裡，清楚的白紙黑字，印著：

「病人------因罹患嚴重傷病，經醫生診斷為不可治癒，且有醫學上的證據，近期內病情進行至死亡已屬不可避免，茲因病人已意識昏迷或無法清楚表示意願，且無醫療委託代理人，特由同意人-------依安寧緩和條例第七條第三項所賦與之權利，不施行維生治療。」

因為這文件裡強調你「罹患嚴重傷病，經醫生診斷為不可治癒……近期內病情進行至死亡已屬不可避免……」等等清楚明白的書面文字，我完全相信這就是「安寧治療」，我簽了字，認為把一切手續都辦好了，你以後不會再被多餘的加工醫療折磨了！誰知，我簽署的文件都等於零，醫院沒有通知我，你的兒女成了你的妻子，幫我做主了！我相信，你對自己身後事的叮囑，你的兒女也不會聽你的指示，那些「不發訃聞，不公祭，不做七，採取灑葬……等等」。即使我要安排，也會被他們越俎代庖的。何況，在目前的情況下，我可能先你一步而去。我無法再為你做什麼了！

鑫濤，你怎麼辦？我怎麼辦？我累了！無法再為你奔波，為你呼籲。這個社會也病了，他們對善終權沒興趣，對50年前，你如何追求我很有興趣！還幫你我編了故事。我孤軍奮戰，何以救你？昨夜未眠，眼看著天亮，然後，坐在電腦前，寫這封「無法投遞的信」給你！如果你有靈魂，請救救你也救救我！如果沒有靈魂，你的身體在醫院被凌遲，我的心也陪著你在被凌遲！

這是最後一次我為你努力，又失敗了！以後，我將不再去醫院裡折磨自己了！希望你的記憶裡，一如當初醫生說的，已經沒有我！至於我的心裡，你依然長在！對不起，鑫濤！再見了，鑫濤！握三下，鑫濤！

你親愛的老婆

瓊瑤

寫於可園

2018、7、31

P.S：

我把我和H醫院簽署的文件貼在下面。以後，有任何人說鑫濤還能說話，還能和醫生對答，還能笑，還能看食譜和繪本……請他們看看這份簽署於2017年2月23日的文件上，醫院的說法！並且，請說話的人負責，可以錄音給大家聽吧！並在此，懇請親愛的媒體們，不要以訛傳訛，讓傷心的人痛上加痛！請給這個社會多一點正義和溫暖吧！

(中時電子報)