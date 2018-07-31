從海外挖40多人 3位玉山學者年薪再加500萬元

2018年07月31日 16:31 中時 林志成

教育部今天公布玉山（青年）學者審查結果，在30校提出141件申請計畫中，14校的46件通過審議，其中21件是玉山學者、25件為玉山青年學者。教育部表示，在這次審議中，每年獲額外加薪500萬元的玉山學者有3位、獲加薪150萬元的玉山青年學者有8位。

台灣近年面臨嚴重人才外流問題，因此教育部透過「玉山計畫」挽回頹勢，也從海外挖一些人才過來，其中玉山學者除可領大學給的薪資外，教育部每年再額外給他們加薪250萬元至500萬元，玉山青年學者則可獲額外加薪資67萬元至150萬元。

在國內大學擔任玉山學者，除了原來教授薪水150萬元，最多可再加薪500萬元，年薪達650萬元；玉山青年學者除了原來助理教授年薪100萬元，最多可再加薪150萬元，年薪達250萬元。不管是玉山學者或玉山青年學者，教育部每年再給150萬元行政支援費，讓他們聘助理、業務費或教學研究費。

教育部表示，玉山學者學術能量至少達到教育部「學術獎」學術標準、玉山青年學者應達到科技部「吳大猷獎」的學術標準，玉山學者以3年為一期，玉山青年學者以5年為一期。

在獲得教育部審議通過的46件44人中（有2人同時有2校提出申請），24人是有中華民國籍的海外台灣人，其他則是美國、英國、日本、法國、加拿大、德國、韓國及泰國籍。

教育部長葉俊榮表示，他曾在國外擔任客座教授，也面臨被人家挖角的問題，全世界都在搶人才，因此台灣也必須有能力吸引國際級學者，高教才會有競爭力。

今年包括台大、清大、成大、交大、中興、中央等14校都有所斬獲，其中台大有1位玉山學者、11位玉山青年學者最多，清大有4位玉山學者、2位玉山青年學者也不錯。

玉山學者方面，中興大學延攬來自瑞士蘇黎世聯邦理工學院教授格魯伊森姆、交通大學則是挖到東京工業大學榮譽教授岩井洋、中央大學延攬到美國Clemson大學土木工程教授莊長賢；至於玉山青年學者，中央大學延攬香港理工大學土木工程助理教授徐書謙。

中興大學校長薛富盛表示，他們聘到格魯伊森姆擔任玉山學者，主要不是薪水，而是中興大學在水稻方面的研究非常卓越。格魯伊森姆是農業生物科技方面的專家，但他過去工作的美國加州或蘇黎世不太產水稻，而中興大學讓他有更大的發揮空間，因此決定前來。

(中時 )