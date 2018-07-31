南部區域山坡地聯合防災首度亮相

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日本近來因極端氣候事件導致暴雨釀災，世界各國面臨嚴峻挑戰，台灣也積極研擬對策，行政院農業委員會水土保持局台南分局8月1日於成功大學海工大樓2樓演講廳舉辦「107年度南部區域聯合山坡地治理管理及莫拉克風災災研討會」，會中將簽署「南部區域聯合山坡地防災合作協議」，期望未來透過聯防合作，整合中央機關與地方政府防災人力與資源，並藉由經驗分享與技術交流，強化南部地區整體坡地防災能量。

這場會議延續水土保持局4月召開土砂論壇會議結論，邀請國家發展委員會、行政院南部聯合服務中心、台南市政府、高雄市政府、屏東縣政府及各產官學界等，結合地方政府坡地防災實務經驗，共同研討未來氣候變遷衝擊下，極端降雨可能帶來的災害及因應對策。

本次研討會邀請國家發展委員會陳主任委員美伶、台南市李代理市長孟諺、行政院南部聯合服務中心黃執行長義佑及行政院農業委員會水土保持局李局長鎮洋親臨會場，並在與會貴賓見證下由水土保持局台南分局、台南市政府水利局、高雄市政府水利局及屏東縣政府水利處四方共同簽屬「南部區域聯合山坡地防災合作協議」，後續將由水土保持局李鎮洋局長講述莫拉克災後復建成果與未來展望來揭開研討會序幕。

各界對於研討會活動參與及報名踴躍，期望透過本次研討會探討未來坡地防災精進作為，研議山坡地集水區內治理管理技術、方式及研究課題，並藉由研討會提升社區自主防災能力，讓民眾能自主避災、離災，以降低災害的發生及其損害程度，自主防災社區2.0之推動，亦為近年中央與地方防災工作推動上重點工作之一，以期未來有效達成確保人民生命財產安全之目標。

(中時 )

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