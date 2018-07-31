南投縣長林明溱勘魚池鄉埔里鎮道路　指示改善

縣長林明溱關心民眾生活與交通安全，深入基層在魚池鄉新城村頭股聚落信仰中心養龍宮，傾聽鄉親的聲音。（沈揮勝翻攝）

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縣長林明溱到魚池鄉與埔里鎮會勘道路改善工程，指示工務處針對毀損較嚴重路段分區分期進行改善，讓鄉親通行更安全，運輸更便利。（沈揮勝翻攝）

南投縣長林明溱昨天前往魚池鄉、埔里鎮會勘投131、投65與73線、73-2線等道路改善工程，了解路面老化龜裂，破損等情形，對於有安全顧慮者，他當下指示工務處盡速改善。

林明溱說，縣府對於鄉親通行權益及安全相當重視，縣府團隊除積極下鄉探訪發掘道路安全問題外，每年也積極籌措編列預算，針對毀損較嚴重路段分區分期進行改善，讓鄉親通行更安全，運輸更便利。

他強調：「鄉親的聲音我們聽見了！」並指出，131線10K至22K是魚池鄉重要聯外道路、居民生活及觀光交通要道，五城、新城、大雁、大林等4村路段因部分AC路面年久失修老化破損，縣府將優先改善。

同樣是投131道路，2K至4.6K埔里端也因路面老舊破損，AC路面老化、粒料析離，加以施工挖掘回補凹凸不平，林明溱也指示盡快改善。該路段是埔里水頭里通往魚池鄉共和村要道，改善後將使魚池、埔里兩地鄉親通行運輸更便利安全。

此外，魚池鄉新城村養靈社區鄉親也反映，縣道旁水溝淤積嚴重，導致豪雨時溢流淹沒道路，影響人車通行安全，林明溱要求工務處會勘了解再行研議。

工務處表示，投131線10K至22K將分成大林村萬善祠、大林村山季花園民宿、新城村養靈社區、大雁村槌仔寮金龍山停車場、五城村車坪崙天馬山站牌等5個工區進行改善，將刨除老舊AC路面，重新鋪設AC封層。

埔里鎮向善里投73-2線部分路段因水利溝渠加蓋與路面不平，造成3公分落差，亦將改善；投73線4.3K至4.6K路面路面破損老舊，縣府將針對危險路段加鋪AC封層。

(中時 )

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