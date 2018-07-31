草屯鎮農會舉辦107年一期稻米品質競賽

▲草屯鎮農會舉辦107年一期稻米品質競賽，評審團進行評比情形。（楊樹煌攝）

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草屯鎮農會為讓消費者認識優質國產好米，今31日舉辦「107年1期稻米品質競賽」，邀請農糧署中區分署、農業試驗所、台中區農業改良場等專家進行評選，評選結果由李啟元奪得冠軍，將代表草屯鎮參加農委會2018臺灣稻米達人冠軍賽。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁指出，此次參賽稻米種以水稻專業區契作米種台梗9號、台農77號為主，這是草屯地區高品質的主力米種，也是草屯農會好米產品系列主要米種。

蕭總幹事並表示，該米種的米粒外觀好、口感Q，黏、彈性都是一流的，是製作頂級壽司的首選白米，適合做壽司、炒飯、便當飯，用途廣泛。

今年草屯地區共有12位報名參賽，首輪錄取前8名進入複賽，經台中區農改場吳以健博士、王柏容博士、農試所李長沛博士、農糧署中區分署科長陳志玲及草屯農會總幹事蕭忠郁等嚴格評選後，公佈評選結果，冠軍李啟元。亞軍林祈漠。季軍林志南。優等李國漳、洪瑞田、李瑞坤。

草屯農會表示，草屯是南投最大稻米產區，肩負著南投米倉之責，該會除致力品種改良及生產技術之改進外，更希望在現代農產品競爭的市場中，改變在地農友從「量」的追求轉變成「質」的改善；期透過競賽，讓農民有相互切磋田間栽培管理技術，並增加彼此交流、觀摩機會，讓更多消費者認識優質國產好米，進而增加農民收益。

(中時 )

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