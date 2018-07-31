為入北約歐盟 我前友邦9月底將辦「改名公投」

馬其頓共和國將於9月底舉辦變更國名的公投。（圖/美聯社）

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中時電子報

據德國之聲（Deutsche Welle）報導，因為國名遭鄰居掣肘多年、位於東南歐的馬其頓共和國（Republic of Macedonia），今日在國會進行投票，以68票贊成、勉強過半之態批准總理佐蘭·薩耶夫（Zoran Zaev）的變更國名計畫，並決定將在9月30日舉辦「改名公投」。期望藉由公投的力量，將正式國名改成「北馬其頓共和國」（Republic of North Macedonia），取得鄰居希臘的諒解、進而讓他們能加入北約（NATO）與歐盟（EU）的懷抱。

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與希臘鬥氣達27年、兩國因源於亞歷山大大帝（Alexander the Great）的國名爭吵不休，希臘更在2008年時，為此動用否決權阻擋馬其頓加入北約。一切的原因，都只是因為希臘認為，亞歷山大大帝所擁有的馬其頓王國，今日的馬其頓僅佔有其北方一部分，怎能以此國名自居？

反對政府與希臘協議的隊伍中，一名老先生舉著「我是馬其頓人」的標語，以示對變更國名的抗議。（圖/美聯社）

事實上，希臘一直認為自己才是古馬其頓王國和亞歷山大大帝的繼承人，屬於該國的歷史時期之一，再加上在當前的行政區劃分上，北部與馬其頓共和國接壤之地，亦被命名為「馬其頓大區」，故對於希臘而言，鄰居使用此名稱為正式國名，似乎有挑釁和領土暗示，因而引發雙方多年來的爭端與不合。

馬其頓總理薩耶夫（圖左）與希臘總理齊普拉斯（圖右）達成國名協議。（圖/美聯社）

馬其頓共和國曾於1999至2001年，與我方有短暫大使級的外交關係，但受到當時總統的刁難，首任大使鄭博久先生僅能以公使身份開館，直到2001年為止。斷交後至今並未設立新代表處，相關領務和僑務則交由駐義代表處兼管。

身為改變國名最大推手、現任馬其頓總理薩耶夫，會將這個國家帶往強大或分裂，外界都在密切關注。（圖/路透社）

從六月中旬宣布計畫後，馬其頓總理薩耶夫立即與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）握手達成協議，雖然，此舉引發兩國民眾的抗議活動，各自為「立場」和「意識形態」對抗，然而，9月底的公投中，馬其頓選民將被詢問，「為了歐盟與北約的會員資格、你/妳是否接受我國和希臘所達成的（改國名）協議？」但令人無奈的是，無論公投通過與否，馬其頓的社會、政府、政黨之間，勢必將陷入一段時間的對立和衝突，讓原先平靜的生活將面臨考驗。

(中時電子報)

文章來源：Macedonia sets date for name-change referendum

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