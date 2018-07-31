藥頭自殺 上游很放鬆還擴大「營業」

劉姓男子（中）以為毒品下游人證死亡毒可以放心賣，結果還是被員林警方查獲。（鐘武達翻攝

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報應！40歲黃姓男子因販毒怕關太久在看守所輕生，毒品上游劉姓男子以為人證沒了可以放心再開張，一口氣又租了兩間套房藏毒擴大營業，結果反而自曝行蹤，員林警方近日執行安居專案將他與9名藥腳查緝到案，劉嫌涉嫌重大也被羈押進了看守所。

員林警分局偵查隊長詹廷育指出，今年2月獲報埔心鄉40歲黃男為了戒毒到醫院接受美沙冬替代療法，卻趁機販賣毒品給其他吸毒者，警方於4月將他拘提到案經檢察官聲押獲准，意外的是，黃疑因擔心遭判重刑，一時情緒不穩及施用毒品產生幻覺，竟在看守所內以床單上吊身亡。

黃男死亡獲得檢察官不起訴處分，但承辦檢察官廖偉志並未放棄追查毒品的來源，經指揮員林警方擴大偵辦，幹員查出供應黃男毒品的是39歲永靖鄉劉姓男子，而劉男在黃男死後行為很囂張，除了租了兩間套房藏放毒品還擴大「營業」下線，交易毒品更都以BMW轎車代步。

歷經2個月埋伏跟監，警方見時機成熟到劉男的租屋處搜索，當場起獲海洛因103.17公克、安非他命176.64公克與壓模器、攪拌機等證物，同時，也同步到永靖鄉、員林市、社頭鄉、田尾鄉、南投市等地緝獲9名購毒者。

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