公共化托育明上路 中市托育一條龍福利再提升

2018年07月31日 17:23 中時 盧金足

中央「準公共化托育」8月1日上路，台中市政府社會局今天指出，中央政策將搭配台中市的「托育一條龍」政策，讓育兒津貼的受益人數倍增，福利再提升；社會局指出，未來未滿2歲幼兒，且所得稅率未達20％家庭者，未送托者均可領取每月2500元，送托者則至少可領取每月6000元補助；而2歲至6歲的幼兒且送托者，市府社會局依舊提供3000元補助。

行政院宣布全國性「擴大公共化教保服務量」及「擴大育兒津貼」自明日實施。其中政策核心包括擴大育兒津貼對象，以及「建置準公共化教保服務機制」創造穩定招收、改善教保服務人員薪資、降低家長育兒成本及確保服務品質，政策推出後市府及與中央展開全面性溝通，積極讓中央準公化推動符合本市托育一條龍社會投資的精神與作法。

自明日起，中央的育兒津貼免除就業審查，凡所得稅率未達20％家庭，且未使用準公共化托育服務者，未滿2歲幼兒均可領取每月2500元補助，如果是第三名子女再增加1000元，家長可向兒童戶籍所在地區公所提出申請。

而所得稅率未滿20％的家庭，若是送托未滿2歲幼兒至加入準公共化的合作單位，政府將協助支付每名兒童每月6000元，中低收入戶最高8000元，低收入戶家庭1萬元，若為第三名子女再增加1000元。只要符合上開資格，家長送托15日內，由居家托育服務中心及托嬰中心為家長提出申請。

至於滿2歲至未滿6歲的幼兒，由於中央準公共化政策未提供送托的補助，因此市府社會局將延續「托育一條龍」模式，只要幼兒接受合作單位的居家及托嬰中心的托育服務，社會局依舊提供3000元補助，期待如此可以減輕家長育兒負荷，造托育就業人口

社會局指出，因準公共化教保服務與托育一條龍「平價托育費用補助」正處於制度銜接期，社會局對於居家托育人員(保母)或托嬰中心舉辦多次說明會議，只要在今年9月底前，與社會局簽訂中央的「零至未滿二歲兒童托育準公共化服務合作契約書」，所收托非三親等內的幼兒，該家長其申請資格可追溯至8月1日。

如果居家托育人員(保母)或托嬰中心暫不加入，基於信賴保護及維護家長送托兒童權益，社會局會維持補助托育一條龍「

平價托育費用」每月3000元至今年12月31日。

(中時 )