接下繁重勤務　陳建均榮任后里分駐所長

陳建均（右六）榮任后里分駐所所長，大甲警分局長廖國政（左六）主持布達典禮。（陳淑娥翻攝）

友善列印
中時
后里分駐所新任所長由在地子弟陳建均（中）擔任。（陳淑娥翻攝）
大甲警分局長廖國政（中）感謝同仁的貢獻。（陳淑娥翻攝）

台中市警察局大甲分局后里分駐所30日舉行新任所長佈達儀式，由土生土長的后里子弟陳建均榮任所長，分局長廖國政主持典禮，由於后里分駐所勤務繁重，他期勉陳所長帶領所內同仁，齊心合力為轄內鄉親服務。

新任所長佈達典禮30日下午在后里分駐所駐地舉行，由大甲警分局長廖國政親自主持，市議員陳本添、大甲警友辦事處副主任張志全等各界貴賓、地方士紳、轄區里長及警友、義警、民防、志工幹部等人共襄盛舉，現場熱鬧非凡。

新任后里分駐所所長陳建均，原本在大甲警分局保安民防組任職，工作積極認真深受各級長官肯定；由於本身是土生土長的后里子弟，此次派任后里分駐所擔任所長，肩負的重責大任令他兢兢業業、不敢懈怠。

大甲警分局表示，后里分駐所共有17名員警，該所是大甲分局所屬勤務較為繁重的分駐所，期勉新任所長陳建均能藉由豐富學、資歷等經驗發揮所長，帶領同仁齊心合力為轄內鄉親服務，以不負長官期許及民眾所託。

此次警局人員調動中，大甲警分局也有兩位同仁調出，分別是原行政組長陳朝慶榮調和平分局保安民防組長及原后里分駐所長林嘉榮調任第五分局水湳派出所所長，大甲警分局也分別致贈紀念品，感謝這段期間的奉獻。

(中時 )

北市公車撞死祖孫 司機未禮讓行… 演哪齣？妹妹心疼暖哥做白工文遭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。