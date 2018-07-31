接下繁重勤務　陳建均榮任后里分駐所長

2018年07月31日 16:57 中時 陳淑娥

后里分駐所新任所長由在地子弟陳建均（中）擔任。（陳淑娥翻攝）

大甲警分局長廖國政（中）感謝同仁的貢獻。（陳淑娥翻攝）

台中市警察局大甲分局后里分駐所30日舉行新任所長佈達儀式，由土生土長的后里子弟陳建均榮任所長，分局長廖國政主持典禮，由於后里分駐所勤務繁重，他期勉陳所長帶領所內同仁，齊心合力為轄內鄉親服務。

新任所長佈達典禮30日下午在后里分駐所駐地舉行，由大甲警分局長廖國政親自主持，市議員陳本添、大甲警友辦事處副主任張志全等各界貴賓、地方士紳、轄區里長及警友、義警、民防、志工幹部等人共襄盛舉，現場熱鬧非凡。

新任后里分駐所所長陳建均，原本在大甲警分局保安民防組任職，工作積極認真深受各級長官肯定；由於本身是土生土長的后里子弟，此次派任后里分駐所擔任所長，肩負的重責大任令他兢兢業業、不敢懈怠。

大甲警分局表示，后里分駐所共有17名員警，該所是大甲分局所屬勤務較為繁重的分駐所，期勉新任所長陳建均能藉由豐富學、資歷等經驗發揮所長，帶領同仁齊心合力為轄內鄉親服務，以不負長官期許及民眾所託。

此次警局人員調動中，大甲警分局也有兩位同仁調出，分別是原行政組長陳朝慶榮調和平分局保安民防組長及原后里分駐所長林嘉榮調任第五分局水湳派出所所長，大甲警分局也分別致贈紀念品，感謝這段期間的奉獻。

(中時 )