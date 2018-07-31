藍委許毓仁舉辦史丹佛大學第一場區塊鏈論壇

2018年07月31日 18:18 中時 周毓翔

國民黨立委許毓仁籌辦了史丹佛大學創校以來的第一場區塊鏈論壇，邀集史丹佛大學訪問學人計畫(Stanford Draper Hills)的各國代表與民主法治中心教授，以及Thundercore創辦人 王正文博士、Orchid Labs創辦人Steve Waterhouse、Maicoin 創辦人劉世偉、美國人權基金會 (Human Rights Foundation)首席戰略長 Alex Gladstein、奇點大學教授 Nathana Sharma等各界專家學者與會交流，期待區塊鏈技術透明的特性能夠為國家民主治理帶來革命性的發展。

論壇中，各界專家代表對於區塊鏈的嶄新技術如何幫助民主、公共治理和促進透明制度提出了各自的看法，也提出將人權促進與區塊鏈技術相互結合、將區塊鏈技術應用於政府揭露等等觀點，對於區塊鏈技術的應用範圍提出許多有利於民主社會的想像。

許毓仁近日受美國加州史丹佛大學民主法治中心之邀，參加為期三週的「Stanford Draper Hills全球訪問學人計畫」。該計畫由著名的政治學者Francis Fukuyama、民主政治學之父Larry Dimond主持，計畫教授包含前美國國務卿Condoleezza Rice、加州聯邦法院首席法官Mariano-Florentino Cuellar、前愛沙尼亞總統 Thomas Ilves。

許毓仁是第一位受邀參與此計畫的台灣代表，以台灣創新、科技立委的身分與世界各國27位代表共同參與訪問學人計畫，並且對區塊鏈應用於民主法治與公共治理的議題進行研究並提出看法。

許毓仁在訪問學人計畫及區塊鏈論壇中分享台灣區塊鏈產業的現況與經驗，讓各國代表都很驚豔於台灣在該領域的發展與潛力。他也表示，本次於史丹佛大學舉行的論壇相當成功，也期待在計畫結束回台後，能將與各國交流的經驗與觀點帶回台灣，讓台灣與世界接軌，用區塊鏈的技術與其所帶來的價值，優化台灣民主社會。

(中時 )