節電大進擊！ 高市3年6億補助汰換節能設備

2018年07月31日 17:06 中時 柯宗緯

節能大進擊！高市府今宣布與經濟部合作執行「共推住商節電行動」，3年投入6億鼓勵汰換設備。（柯宗緯攝）

夏季用電量大增，民眾荷包吃不消。高市府今（31）日宣布攜手經濟部執行「共推住商節電行動」鼓勵汰換老舊耗能設備，購買符合標準節能產品，補助追溯自今年元月起，雖是3年內編列6億元，但要是民眾踴躍申請補助，預算可能會提早用罄，變成先搶的先贏。

市長許立民表示，市府以3年6億元預算補助推廣使用節能家電用品，項目包含照明燈具、節能冷氣、冰箱等，補助方案不僅是全國最高，適用範圍也最廣，並放寬認定期限，今年1月1日以後汰舊換新，購買節能產品皆可申請補助。

經發局長李怡德指出，民眾汰換電冰箱每台補助2000元，限額800名；服務業、機關學校汰換冷氣每kW補助2500元、照明燈具每組最高補助汰換經費一半、增設「空氣簾」每台呎補助400元、集合式住宅及辦公大樓汰換「室內停車智慧照明」最高補助一半。

李怡德舉例，像是10坪小吃店所需冷氣6.6kw，汰換補助為1萬6500元、1年可省下5000元電費；汰舊T8四呎照明燈具為LED燈具，補助金額加上節省電費1年就可回本。另外，將推出38區跑透透「節能行腳」、「鐵馬宣傳站」提供用電諮詢及申請。

李怡德表示，目前與全國電子、大同3C電器通路合作，可幫民眾申請節電補助，至於年初已換新節電設備者，舉證即可追溯補發。即日起民眾可至市府四維行政中心2樓「高市設備汰換與智慧用電補助計畫專案辦公室」諮詢申請，或上「省電A咖」官網查詢。

(中時 )