為何這麼熱？與雲雀颱風路徑怪異有關

雲雀颱風準備登陸中國大陸，也是造成台灣吹暖熱西北風的主因。（圖／取自氣象局網站）

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中央氣象局預報員李孟軒今天（31日）表示，最近因為中國大陸暖區南移，溫熱空氣籠罩在台灣上空，導致各地頻頻出現攝氏36、37度高溫，極端值甚至飆到38、39度。這種天氣還要維持1、2天，要到周四（8月2日）西南風帶來水氣，各地降雨機率增加，才會稍微降溫，但整體而言還是熱。

今天（31日）最高溫出現在宜蘭土場，中午1點40分達到38.3度，其次是花蓮富源的38.2度，第2到4名都在花蓮。其他地區最熱的是新北市屈尺37.9度，然後是台北37.4度，極端值雖不如昨天，但氣象局仍對新北、台北、桃園、宜蘭、花蓮、彰化等6縣市發布橙色高溫燈號，新竹縣、苗栗縣則為黃色燈號，民眾要小心防曬並補充水分。

天氣風險公司臉書則說，這兩天還是持續一樣的炎熱，主要是吹偏西到西北風，從中國大陸南方來的乾燥溫暖的風；加上本地雲量偏少，溫度很容易繼續攀升，像台北都會到凌晨1點才會降到30度以下，非常悶熱。

至於路徑怪異的雲雀颱風目前在日本九州南方，呈停滯狀態，預計會往中國大陸移動。由於颱風是以逆時針的方式轉動，也是台灣地區目前吹西北風的原因之一；要等雲雀登陸上海，台灣上空的西北風才會逐漸減弱。加上西南風進來並挾帶水氣，高溫才會略降，時間點大約是在周四、周五這兩天。

氣象專家吳德榮則在個人臉書表示，明日至周日白天晴朗炎熱，各地高溫仍在34至36度以上。午後山區有強對流發展，常伴隨雷擊、強風及瞬間大雨，有時也會影響到鄰近的平地。而周四、五這兩天因雲雀颱風通過東海，引進較多水氣，降雨範圍擴大、雨量也較多，北部溫度會稍降。

(中時 )

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