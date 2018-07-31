腸病毒再增1例重症 引發哺餵母奶疑慮 新手媽媽恐慌

2018年07月31日 17:08 中時 陳志祥

疾管署今（30）日公布新增1例北部1歲多女童感染腸病毒併發重症的確定病例，還好治療後病情改善已經出院，今年的腸病毒重症有近半數是新生兒，造成6人死亡，因而引發媽媽餵食母奶的疑慮，造成新手媽媽的恐慌。

上周新增重症個案在7月中旬起因陸續有發燒、肢體紅疹、肌抽躍等情形就醫住院，檢驗審查確認為腸病毒71型感染併發重症；今年國內累計21例腸病毒併發重症病例（9例為新生兒），主要感染型別為伊科病毒11型9例。

對於新生兒腸病毒的發生，馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌表示，伊科病毒或克沙奇B型病毒是新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型，新生兒可能透過產前母嬰垂直傳染、生產過程接觸受病毒汙染的母體血液、產道分泌物、糞便等，或出生後接觸腸病毒患者而感染。

台灣周產期醫學會理事長陳治平認為，準媽媽的防護措施相當重要，懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所。而產前14天至分娩後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肌肋痛，或家中有幼童疑似腸病毒症狀，應主動告知醫師。

陳理事長特別提到媽媽們產後如還有身體不適症狀，可先向醫師徵詢，再決定是否哺餵母乳；若是感染腸病毒就不要哺乳；如要哺餵母乳，他建議改以奶瓶盛裝母乳，由健康家人協助餵奶，並且留意集乳的手部衛生。

母奶具有乳鐵蛋白可以幫助嬰兒提升免疫力，這是嬰兒重要的營養與免疫來源，疾管署 副署長羅一鈞提醒，媽媽哺乳一定要做好正確洗手、戴口罩，家中5歲以下幼兒是腸病毒併發重症高危險群，民眾務必落實勤洗手、有症狀避免接觸嬰幼兒。

(中時 )