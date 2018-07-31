用沐浴乳洗澡竟會長濕疹！這5個NG習慣快改

2018年07月31日 17:09 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

用錯方法對付夏日濕疹，不僅無效，還會愈來愈嚴重。

以下這些習慣，讓皮膚問題雪上加霜。

●癢就拚命抓

「用拍的，不要用抓的，」馬偕紀念醫院中醫部兼任主治醫師林高士說，表皮層抓破了復原更慢，用拍打的能減少皮膚刺癢感又不會受傷。如果擔心晚上睡覺會忍不住搔抓，彰化基督教醫院中醫部主治醫師李舒晴建議可戴著手套入睡。

●熬夜、睡眠不夠

「熬夜會讓皮膚病復發，」李舒晴提到，身體需要時間修復，因此睡眠一定要足夠。且熬夜、睡不好心情差，中醫認為會影響肝系統運作，「肝鬱就容易癢，」台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科主任楊素卿說，睡飽睡好、保持心情愉快很重要，她常去走森林步道、泡溫泉，感覺毛細孔舒張開來，壓力煩躁的心情也一掃而空。建議可以常去公園或森林步道走走，讓自然的芬多精交換身體濁氣。

●冰、涼食物吃太多

不少人以為身上紅腫、搔癢頻頻發作是因為「火氣大」，拚命喝椰子水、青草茶降火，結果更糟，「大量、長期飲用，反而會讓脾胃功能變差，」楊素卿解釋，冷涼食物如冰品、冷飲等，吃多了會造成脾胃系統負擔，濕排不出去，皮膚問題也好不了。建議飲用30℃左右的溫開水，適度的熱有助推動、排除身上的濕。

●流汗沒擦乾

汗液停留在皮膚上過久，也是刺激皮膚病反覆發作的原因。

「夏天流點汗是好的，但流汗完要擦乾，」林高士提到，洗澡前、換衣服前、運動後等都要記得擦乾汗液，免得刺激皮膚感覺更癢。

流汗可排濕，楊素卿建議每天不妨留段「排汗時間」，無論跑步、打球、騎腳踏車、泡澡等，讓自己滿身大汗，濕才不會滯留體內。

●用沐浴乳洗澡

林高士提到，沐浴乳成分複雜，通常患者改用肥皂後，皮膚問題就改善許多。「再怎麼天然都可能有化學成分，」李舒晴認為，太強的清潔力會傷害皮膚的復原力，最好用清水洗淨，「或兩、三天用一次肥皂，」她說。建議洗完澡後塗抹成分單純的乳液，避免皮膚太過乾燥。

(中時電子報)