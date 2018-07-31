演哪齣？妹妹心疼暖哥做白工文遭業主打臉

2018年07月31日 17:27 中時 許家寧

視頻

網路抱怨公社一則妹妹心疼哥哥獨自留下將剩下工程完成文章，引起網友熱烈討論。（翻攝臉書）

花蓮一名女網友昨在臉書「抱怨公社」貼文，心疼哥哥遇到老闆積欠700多萬元無預警跑路，哥哥雖然領不到薪水，仍每天頂著烈日上工，引發網友熱議，承包縣府該下水道工程的黃姓老闆氣得澄清，該工人不但已預支 2周薪水，昨天再向工頭借錢遭拒，爆料內容「攏是假！」

該女網友PO文指出，哥哥年紀不大，最近才回鍋做工程，跟著2名師傅好友接下道路修繕工程，無奈老闆積欠包商700多萬消失跑路，其他工人見無薪水可領，紛紛鳥獸散，只剩下哥哥1人抵著大太陽，做了將近1個月白工，繼續在工地完成工作。

女網友還說，不忍哥哥一人傻傻的做白工，曾開口勸他離開，但哥哥卻堅決地說「做事不能如此，這不算完成！這樣丟著很危險，會造成交通上的問題，甚至是交通意外！」網友看完紛紛留言「真是有責任感的男人！」、「這態度讓人尊敬！」甚至引起部分媒體報導。

不過，記者私訊聯絡貼文女網友，遲未獲得回覆，再詢問花蓮縣建設處，確認爆料照片中位於吉安鄉吉安路一段的工程為縣府污水下水道工程，由全方位管道工程有限公司承包，該工程為下包負責的路面推管工程，業者得知後也連忙南下處理。

「我啥時欠款跑路！」業者黃方榮氣憤說，該名員工鄭峻元為小包的工人，上班前已經預借薪資1萬4000元，上班14天後，昨天又向工頭借款稱「要繳房租」遭拒，不知道鄭男怎麼向親友抱怨，看到網路爆料他也很傻眼，無端挨批「無良老闆」。

「太扯了！」黃姓業者說，該名鄭姓工人知道事態嚴重，也連忙登門向他道歉，業者氣得說，爆料內容與事實不符就算了，還有部分媒體沒查證就亂報造成他的困擾，「關心他的電話接不完！」強調不實爆料已經影響他的工程聲譽，他也會追究相關責任。

(中時 )