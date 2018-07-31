看三型戰機秀戰技！空軍嘉義基地8／11開放

2018年07月31日 17:22 中時 楊佳穎

空軍嘉義基地將在8月11日舉行營區開放活動，除將有三型主力戰機及S-70C性能展示，另有雷虎小組特技表演及神龍小組戰技操演、空軍樂儀隊表演等，精彩可期。國防部也提醒，活動時間自上午9時到下午4時止，前來參與活動之國民應攜帶中華民國國民身分證、駕照或健保卡，並主動出示接受查驗，以利參觀。

國防部指出，為有效提升全民國防意識、爭取支持國防施政作為，空軍嘉義基地將在8月11日開放，期藉由各項兵力展示、園遊會、官兵親屬懇親會及地區國軍人才招募中心等內容，強化民眾對全民國防的支持與認同。

國防部也說，活動時間為上午9時至下午4時止，邀請對象為全體國民、政府各機關、學校及團體；活動項目則包含三型主力戰機及S-70C性能展示、雷虎小組特技表演、神龍小組戰技操演、空軍樂儀隊表演、裝備靜態展示、園遊會及團體表演等項目。

國防部也提醒，前來參觀營區的國民，應攜帶中華民國國民身分證、駕照或健保卡，並請主動出示接受查驗，以利參觀；且為貫徹部隊行政中立原則，籲請來訪民眾切勿穿著、散發、張貼與選舉有關之服飾、文宣、旗幟或從事競選造勢活動。另外，除主辦單位外，營區內禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器，以維營區保密與飛航安全。

在外籍人士參觀部分，國防部表示，外籍看護工應出示護照、在台居留證等合法證件，並由陪同人員完成查驗資料登記後，予以放行；而外配、陸籍配偶獲得中華民國身分證前，應由本國國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗。

國防部還說，嘉義地區8月份仍屬高溫炎熱天氣，請民眾做好個人防曬準備並適時補充水分，基地3號棚廠場地可供民眾休息，並與台中榮總嘉義分院、部立嘉義醫院及嘉義基督教醫院等周邊醫院簽訂醫療支援協定，成立聯合醫療救護小組，設置救護站3處，提供民眾救護需求，確保參觀民眾安全。

(中時 )