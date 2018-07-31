想抓孔雀卻捕獲蟒蛇 金門農友嚇一大跳

金門農友佈網意外抓到蟒蛇，〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉獸醫協助處理。（金湖鎮代陳向鑫提供）

友善列印
中時
緬甸蟒疑因捕食小黃腹鼠，才會受困魚網動彈不得。（金湖鎮代陳向鑫提供）
金門野生孔雀在農田挖食搞破壞，帶來一些農損問題。（李金生攝）

金門峰上一戶農家佈網抓偷吃農作的孔雀，卻意外網住1條捕食大老鼠的緬甸蟒，大清早上工看到嚇了好一大跳。縣府農林科轉請〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉獸醫協助處理，呼籲民眾天熱小心蛇出沒。

峰上這戶農家因為野生孔雀經常到菜園挖食農作，有時還會搞破壞，因此特地在田埂佈網捉捕，不料今天大清早來到田裡，卻發現1條緬甸蟒中網，當場嚇了一大跳。

縣府農林科據報通知〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉人員黃富榆偕獸醫徐曉萍趕到現場時，通報農民已自行將網具拆解，檢查確認牠是一條母蛇，體長174公分 2.55公斤。

由於蟒蛇在試圖脫困時，有遭網具輕微刮傷情形，該協會將牠帶回進一步檢傷時，吐出一隻700公克重的老鼠。根據以往的調查，金門地區緬甸蟒以小黃腹鼠為主食，但看到牠吐出這麼大的老鼠，仍讓現場人員吃了一驚。

農林科長鐘立偉指出，農友為降低野生孔雀造成農損，才在農地設置魚網捕捉，但常會誤捕蛇類或猛禽，遇到類似情事應趕快通知相關單位處理，避免造成自己或動物受傷。

鐘立偉並指出，蛇類可抑制鼠類繁殖和族群擴大，在維持生態系統的穩定方面，具有相當的重要性。

(中時 )

用沐浴乳洗澡竟會長濕疹！這5個N… 氣溫飆高 壯漢一個月2次熱衰竭 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。