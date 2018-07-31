想抓孔雀卻捕獲蟒蛇 金門農友嚇一大跳

2018年07月31日 17:17 中時 李金生

緬甸蟒疑因捕食小黃腹鼠，才會受困魚網動彈不得。（金湖鎮代陳向鑫提供）

金門野生孔雀在農田挖食搞破壞，帶來一些農損問題。（李金生攝）

金門峰上一戶農家佈網抓偷吃農作的孔雀，卻意外網住1條捕食大老鼠的緬甸蟒，大清早上工看到嚇了好一大跳。縣府農林科轉請〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉獸醫協助處理，呼籲民眾天熱小心蛇出沒。

峰上這戶農家因為野生孔雀經常到菜園挖食農作，有時還會搞破壞，因此特地在田埂佈網捉捕，不料今天大清早來到田裡，卻發現1條緬甸蟒中網，當場嚇了一大跳。

縣府農林科據報通知〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉人員黃富榆偕獸醫徐曉萍趕到現場時，通報農民已自行將網具拆解，檢查確認牠是一條母蛇，體長174公分 2.55公斤。

由於蟒蛇在試圖脫困時，有遭網具輕微刮傷情形，該協會將牠帶回進一步檢傷時，吐出一隻700公克重的老鼠。根據以往的調查，金門地區緬甸蟒以小黃腹鼠為主食，但看到牠吐出這麼大的老鼠，仍讓現場人員吃了一驚。

農林科長鐘立偉指出，農友為降低野生孔雀造成農損，才在農地設置魚網捕捉，但常會誤捕蛇類或猛禽，遇到類似情事應趕快通知相關單位處理，避免造成自己或動物受傷。

鐘立偉並指出，蛇類可抑制鼠類繁殖和族群擴大，在維持生態系統的穩定方面，具有相當的重要性。

(中時 )