暫別咘咘、BO妞 賈靜雯峇里島放空拍美照

2018年07月31日 17:34 中時 洪秀瑛

賈靜雯。（《Ciao潮旅》提供）

賈靜雯。（《Ciao潮旅》提供）

賈靜雯。（《Ciao潮旅》提供）

賈靜雯秀廚藝。（《Ciao潮旅》提供）

賈靜雯。（《Ciao潮旅》提供）

賈靜雯拍封面照。（《Ciao潮旅》提供）

賈靜雯6月份曾在粉專秀出比基尼美照引發熱議，好身材與好皮膚都令人稱羨，並連續PO了好幾張在峇里島度假的照片，讓人看了也想直奔去度假。

賈靜雯的峇里島行程，是擔任Ciao潮旅雜誌的8月號封面人物，恰巧拍攝時間與女兒「梧桐妹」的暑假撞期，於是帶著女兒一同飛往峇里島度假兼工作。一路上感受峇里島的自然風光，加上有梧桐妹與熟悉的團隊相伴，彷彿像一群好姊妹出國同樂，賈靜雯笑說：「跟女兒相處時常常嬉鬧、玩耍，彼此的距離很近，我希望可以當她最好的聆聽者。」

這次的拍攝行程從海景拉到叢林，充分深入峇里島各個景點。在熱門的烏布地區時，由於入住被稻田環抱的度假Villa，讓賈靜雯直呼好放鬆：「峇里島是適和沉澱心情的地方，尤其在烏布地區，夜晚可以聽到蟲鳴鳥叫，非常適合放鬆心情。」另外就是拍攝景點是位於金巴蘭的度假村，擁有廣闊海景跟私人泳池，傍晚還能到斷崖酒吧欣賞夕陽，讓她認真盤算每次工作的空檔，都要來峇里島度假充電才行。

除了自然美景讓賈靜雯印象深刻之外，峇里島的美食也令她讚不絕口。賈靜雯體驗了製作當地料理，各種特殊香料讓她大開眼界，開心大秀好手藝，連飯店主廚都直誇好有天分。

(中時 )