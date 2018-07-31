彰檢警出動空拍機助陣 失竊車解體場無所遁形

彰化縣檢警宣布破獲竊車解體集團。（謝瓊雲攝）

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彰化縣警局刑警大隊副大隊長林世明說明犯罪集團變造車牌的手法，意圖規避查緝增加警方偵辦難度。（謝瓊雲攝）
彰化檢警攜手，加上影像高解析度空拍機助陣，順利破獲竊車解體集團。（謝瓊雲攝）
彰化縣刑大科技偵查隊出動市價5萬6的空拍機從上在犯罪集團據點上空直接蒐證，錄下大量影像和拍照片。（謝瓊雲攝）
（記者謝瓊雲攝）

科技偵防！彰化檢警攜手用空拍機破竊車解體集團。彰化縣警局刑大科技偵查隊31日宣布偵破獲以56歲陳男為首的竊車集團，29日前往高雄市大寮區帶回5名成員，並清理出3輛已遭解體的失竊汽車，行動前還出動空拍機從上方蒐證，讓集團犯行無所遁形。

檢警調查，集團成員分工細膩，先由42歲林男專門鎖定特定廠牌車款行竊，犯案遍及北中南縣市，偷車後立刻開到西螺大橋濁水溪畔解體工廠，迅速拆解後出售零件銷贓變現；為了避人耳目，成員還挖洞剪貼自製多面偽造車牌，掛在失竊車輛上，意圖規避查緝、誤導員警辦案。

彰化縣刑大副大隊長林世明表示，由於濁水溪畔通往地下解體工廠的出路通道只有一條，專案小組為了避免打草驚蛇，科技偵查隊還特別出動空拍機蒐證，拍下大量的影片和照片，確認犯罪事證後再展開逮捕行動。

專案小組由鹿港分局、彰化縣刑大報請彰檢廖偉志檢察官指揮，統合刑事局偵六隊第三隊、台中市警三分局和嘉義水上分局等警力展開圍捕行動，共查獲贓車3輛、失竊汽車車牌6組、解體工具一批以及改造手槍一支等證物；其中市價200萬的賓士還來不及拆解，另外豐田ALTIS和WISH則已全被解體或拆得剩下一半。

林世明說，五名成員訊後依竊盜罪移送彰化地檢署偵辦，並擴大追查被解體後的車體、零件流向，深入釐清案情。

(中時 )

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