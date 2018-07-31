台南市登革熱境外移入累計10例

2018年07月31日 18:04 中時 曹婷婷

台南市7月30日確診今年登革熱境外移入第10例病例， 登革熱防治中心主任陳怡表示，該病例為泰籍僧侶，7月25日出現發燒、頭暈等感冒症狀，選擇自行服藥，導致7月27日入境時，未被機場發燒檢疫站監測發燒，加上他也未主動告知檢疫站人員，入境後便直接搭寺廟專車至永康區烏竹里，28日因夜間發燒被帶往就醫，醫院進行登革熱快篩結果為陽性，29日通報衛生單位，7月30日經確認為登革熱病例。

登革熱防治中心接獲病例通報後，即立刻進行住宿環境孳生源巡查清除及放置噴霧罐，並於7月31日完成宿舍及周圍環境戶內外環境化學防治措施，現持續加強巡查周圍環境清除孳生源。鑒於病例可傳染期間已於社區活動，若於社區遭登革熱病媒蚊叮咬，容易造成社區疫情擴散，因此，也已請永康區烏竹里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。

登革熱防治中心指出，高雄市及新北市皆已出現本土登革熱病例，已各有2及4例，呼籲台南市民尤其是永康區醫療院所，針對發燒就診病患務必確實詢問病患旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形 (TOCC)，並提醒院所內醫療相關人員應持續保持警覺，如發現符合登革熱通報之疑似病例，應立即進行通報，即使登革熱NS1快篩為陰性，仍請進行通報，並盡量安置病人住院，俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免病毒於社區中擴散。

(中時 )