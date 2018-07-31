馬江力挺以核養綠 批蔡栽贓扼殺核四

2018年07月31日 17:33 中時 張理國 、 王英豪

由核能流言終結者黃士修發起的以核養綠公投，現正衝刺28萬份的第二階段成案連署。前總統馬英九及前行政院長江宜樺下午出席「台灣人民 站出來！馬江力挺以核養綠公投」記者會，馬總統說，轉換能源應該是「騎馬找馬」、不是「棄馬找馬」更不是「殺馬找馬」，兩頭落空，希望大家共同支持以核養綠；江宜樺也說，馬政府封存核四，是要保留給人民透過公投重啟核四的可能性，蔡政府不要把扼殺核四栽贓成馬政府的決定。

馬總統表示，全世界及台灣廢核都不是大勢所趨或人心所向，大家都贊成發展綠能，但《再生能源發展條例》就是在他任內所制定的，但訂《再生能源發展條例》不是要用再生能源取代核電，那是做不到而且昂貴的政策，應該不要把2025年非核家園定死，現在電業法修正後變成僵化目標；馬總統說，要轉換能源不是不可以，但應該是「騎馬找馬」、不是「棄馬找馬」更不是「殺馬找馬」，兩頭落空，希望大家共同支持以核養綠。

江宜樺也說，蔡政府把核四燃料棒運往國外，就是要造成一個錯覺，讓國人以為核四不可能再商轉了，「那不是事實」。蔡政府又要把扼殺核四栽贓為馬政府的決定，就像最近蔡政府的官員說，核一核二核三如期停役不就是馬政府的決定嗎？我們只是在執行馬政府的非核政策「這種話你也講得出來嗎？如果是這樣怎麼會有當年立法院激烈衝突，為什麼會有議場外無限期抗議，說穿了就是他們知道馬政府要做的就是保留將來仍然有可能再必要的時候，被人民經由公投來啟動的可能性，但今天蔡政府把燃料棒往外送，是要求經濟部的能源局把龍門電廠變成其他用途、如火力發電廠等，但這從來不是馬政府的政策及主張，請不要栽贓。

黃士修表示，很多人以為核四燃料棒已經都送出去了，但送出去的只是不到十分之一的第一批，但造成了錯誤的印象，以為核四廠沒有救了，今天公投是挽救台灣、國家能源安全跟未來的最後機會，如果8月底沒有辦法衝到30萬的連署，其實就確定非核非綠，等著我們的是高電價、高物價、高空汙的三高家園。

(中時 )