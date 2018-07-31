范冰冰涉逃稅傳被捕 經紀人疑「滅證」遭逮

2018年07月31日 17:30 中時電子報 蔡曉婷 、 施品瑜

大陸女星范冰冰日前被名嘴崔永元爆料以「陰陽合約」逃漏稅，傳出警方已介入調查，更有陸媒爆出她和弟弟范丞丞被限制出境，雖然消息未被証實，但工作室也未出面闢謠，風波越燒越大，而今（31日）據《蘋果日報》報導，范冰冰和經紀人穆曉光已遭逮捕，穆曉光身上更多一條毀滅證據罪，但消息尚未被證實。

范冰冰去年依《富比士》報導，年收入達4500萬美元，居大陸藝人收入排行榜，今年5月她遭央視前主持人崔永元狂咬陰陽合同，5月29日她透過工作室第一時間闢謠，強調子虛烏有，遭捲入的華誼兄弟也發聲明澄清，但昨仍傳出因此股價大跌，單日市值蒸發約台幣55億元，跌幅6.5%。

本月27日網上曾傳出范冰冰被捕，當時《新浪娛樂》向知名媒體人楊錦麟和羅昌平求證，羅昌平回應：「范目前應該沒事，是公司的人員」，楊錦麟則稱自己全盤不知，今《蘋果日報》報導，稱從大陸得到消息，傳范冰冰和經紀人穆曉光疑似被逮捕，但對此傳聞，可信度還有待確認。

出道21年的范冰冰以霸氣風範，被粉絲稱為「范爺」，去年以《我不是潘金蓮》獲得亞洲電影大獎與金雞獎影后殊榮。今年5月她捲入逃稅風波，7月首度現身被目擊赴上海遠大心胸醫院探望病童，堅持行善，觀察她微博最後一條發文，也停在6月2日分享由她成立「愛裡的心」所發起的西藏公益之行，可見人美心善。

對於范冰冰和經紀人屢次被傳逮捕，部份大陸網友則認為等官方消息較實在，「每天造謠范冰冰被抓的人是不是覺得自己特別有正義感啊？范冰冰有沒有罪還要經過你們的同意和審判嗎？有這閑工夫還不如看看醫生治治臆想症吧 ​」、「現在范冰冰的事情調查結果根本沒有出來，捕風捉影的人是沒有事情做了嗎？根本不關辟謠澄清的真相，就會無腦黑」。

(中時電子報)