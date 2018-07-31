嘉大與義美簽訂MOU 為國內食農產業盡分心

義美食品總經理高志明與嘉大校長艾群締結建教暨產學合作備忘錄。（呂妍庭翻攝）

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義美食品總經理高志明與嘉大校長艾群締結建教暨產學合作備忘錄。（呂妍庭翻攝）
義美食品總經理高志明與嘉大校長艾群洽商建教暨產學合作備忘錄。（呂妍庭翻攝）
義美食品與嘉義大學雙方代表就國內食品產業及技術研發進行產學交流座談。（呂妍庭翻攝）

義美食品總經理高志明30日親自帶領同仁，到嘉義大學參訪，並與嘉大締結建教暨產學合作備忘錄，高志明盼借重嘉大研發團隊對生物科技與農業的專長，共同開發健康食品，更期待義美與嘉大的合作成功，能協助食農產業升級，解決農產銷售問題。

30日高志明一行7人來到嘉大，由校長艾群、前校長邱義源、副校長劉榮義與校內主管、應化系教授李瑜章，生化系教授陳瑞祥及香花植物精油化合物研究團隊一同接待，艾群表示，嘉大過去已與義美食品公司各事業部合作多年，這次藉由締結建教暨產學合作備忘錄，期冀雙方深化科技技術交流與人才培育訓練，縮短學用落差，未來更可以透過產學合作，雙方組成合作團隊，共同爭取國家大型計畫，善盡社會責任，以協助雲嘉區域農工商等產業發展。

高志明表示，長久以來，該公司在生產製程掌控(ISO 22000.HACCP)、食品安全與行銷與通路方面都屬強項，近來由食安轉醫藥天然物相關食品開發，尤其在天然物萃取已獲良好成果，並涉入動物實驗研究，此次產學合作要借重嘉大研發團隊對生物科技與農業的專長，共同開發健康食品。

簽約儀式在嘉大蘭潭校區舉行，雙方在近40分鐘的產學交流過程，洽談氣氛融洽愉快，邱義源與李瑜章針對未來產學計畫研究內容與規畫進行簡報，希望藉由嘉大高教深耕鼓勵師生進行「產學合作」，了解產業發展及以往山海希望工程計畫精神進行實質合作，高志明也十分熱情邀約嘉大教授群及產學經理，近日前往義美南崁廠區參觀天然物萃取所，讓相關產品的研發進入緊密的實質合作。

(中時 )

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