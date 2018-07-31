麻豆圖書館整修進度落後 台首大開放民眾借書

2018年07月31日 17:55 中時 莊曜聰

台南市麻豆區圖書館因消防設計問題進度延宕，工程將重新發包，最快年底才能完成，這段期間公所協調台灣首府大學合作，開放民眾前往借閱書籍。（莊曜聰攝）

台南市麻豆區圖書館因變更消防設計，自去年8月封館整修迄今仍未完成，現在正值暑假期間，民眾少了借書、閱讀的場所相當不便，向民代反應，公所指出因變更設計，須再追加預算，今年1月爭取到市府第二預備金後可發包施作，若工程順利年底前可望完工，這段期間與台灣首府大學合作，可到該校圖書館借閱。

台南市近年來陸續進行圖書館閱讀環境優質化工程，投入1.2億的預算來改善硬體空間，要把圖書館「誠品化」，麻豆區圖書館從去年8月封館整修，原定去年底開放，接著延到今年中，現在卻又公告得等到年底，開放時間一再拖延，民眾不滿，向立委黃偉哲反映。

經過了解，區公所指出，去年和承包商簽約時，消防設備、室內裝修和使用執照均在送審階段，後來為變更設計符合現行法規，還得爭取預算施工，且承包商解約，現在爭取到第二預備金後，8月將重新發包，進行環境優質化、無障礙空間、消防設備等工程施作，希望年底能順利完工。

麻豆區公所表示，在整修期間若有借閱圖書的需求，公所也和台灣首府大學合作，民眾可前往該校圖書館辦理借閱等服務，台首大表示，圖書館對外開放時間為9時到17時，暑假期間周六、日公休，平日則依一般圖書館規定，歡迎民眾多利用。

(中時 )