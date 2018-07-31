吳崢再為吳音寧護航 遭網慘轟：把書讀好很難嗎？

北農總經理吳音寧上月宣布，本會期只赴議會報告，但拒備詢，引發部分議員不滿。市議會財委會31日安排含北農在內的四大公司進行工作報告，吳音寧現場表示只願在財委會答詢，拒赴大會備詢，該委會召委國民黨籍市鍾小平動用表決權，未讓吳音寧報告即被趕出委員會，圖為吳音寧（見圖）背起書包離開委員會。（陳怡誠攝)

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中時電子報

北農總經理吳音寧日前引用法條表明，不會再到北市議會備詢，財建委員會今(31)日召開工作報告，北市持股的四大公司董座及總經理出席報告，北農董事長陳景峻缺席，僅見吳音寧現身，藍綠議員齊砲轟，並動用表決方式將其趕出會場。對此，時代力量北市議員參選人吳崢在臉書力挺吳音寧，反遭網友砲轟「認真把書讀好很難嗎？」

依《台北市政府投資事業管理監督自治條例》第9條規定，「市政府資本額未超過百分之五十之投資事業，其總經理或董事長如係本府股權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。」

吳崢指出，北市府股權佔22.76%，股權代表為陳景峻，許多議員強調北農的公共性質以及北市府提供的資源，因此北農必須接受議會監督。吳崢認為，若關心北農業務，陳景峻也可以回答，為何要將北農問題簡化成吳音寧個人問題？吳崢表示，吳音寧要出席財委會報告，並準備回答議員提出的諸多問題，卻仍遭委員會封殺，這樣有助於市政討論嗎？

對此，網友留言表示「這傢伙到底知不知道是什麼職務在負責公司營運阿？」、「這種水準也要選議員？」、「肄業生，認真把書讀好很難嗎？」、「吳崢確定要這樣回答北農問題嗎？是不是搞不清楚狀況」、「不讀書、不尊重專業、沒有良心」。北農在今年農曆年連續休市造成菜價崩盤，北農召開記者會，吳音寧卻缺席，讓陳景峻相當不滿，冷哼一聲說「要拿權力，就說是總經理制；要講責任，就是董事長制」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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