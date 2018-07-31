霸道女曾之喬 自爆撩男招數桃花運不斷

曾之喬自爆是霸道女，但以「撩男招數」桃花運不斷。（蘇蔓攝影）

友善列印
中時
Swarovski狐狸戒指，12900元。（Swarovski提供）
Swarovski狐狸項鍊，17900元。（Swarovski提供）
Swarovski狐狸耳環，5990元。（Swarovski提供）

施華洛世奇 (Swarovski）發表秋冬新品，邀請曾之喬擔任展演嘉賓，目前感情正值空窗期的她，常利用穿搭與異性開啟話題，所以異性緣不錯、「對象很多」，例如他配戴的Swarovski項鍊上有兩個「C」字母吊飾，正是她的名字縮寫，就可藉此與對方攀談，並加深印象。

曾之喬在戲中經常飾演純情女，不過她自爆私下個性很霸氣，應該很難和獅子座的男生相處，例如曾有男生純情地表示「只想看到妳」，想和她開視訊聊天，她一口回絕說沒空。說完她有些反悔，笑說：「我好擔心嫁不出去！」

雖然霸道又霸氣，不過曾之喬自詡不缺桃花，主要是因為她有一套撩男妙招，總能和喜歡的男生聊上話。除了利用身上的飾品配件與男生開啟話題外，她也常因為打不開保特瓶蓋子，請周遭的暖男幫她打開，對雙方有了交集互動的機會。

Swarovski去年推出Remix by Swarovski系列組合式短鍊，可自己DIY組成手鍊、短項鍊和長項鍊等，廣受市場歡迎，不僅帶動飾品類銷售呈兩位數字的成長，且榮獲「Professional Jeweller」流行珠寶類金獎，今年Swarovski秋冬Remix短鍊有了新玩法，可搭配字母、圖騰吊飾增添個人特色。

今年秋冬by Swarovski主打晶燦童話Crystal Tales系列，可愛的狐狸、貓頭鷹、松鼠化身胸針、戒指或鍊墜等飾品，讓人愛不釋手。

(中時 )

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