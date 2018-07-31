傳藝推實境遊戲「聊齋奇遇」穿古裝闖通關

宜蘭傳藝中心推戶外實境遊戲「聊齋奇遇」，闖關遊園區。(宜蘭傳藝中心提供)

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中時電子報
綜合報導
宜蘭傳藝中心推戶外實境遊戲「聊齋奇遇」，闖關遊園區。(宜蘭傳藝中心提供)

喜歡密室脫逃遊戲的人，可別錯過古裝實境遊戲。在宜蘭傳統藝術中心，推出實境遊戲「聊齋奇遇」，讓您身穿書生服在古色古香的傳藝中心內闖關，探訪燈籠巷、魚耀隧道、迷霧森林之美。

有別於一般密室逃脫和實境遊戲，「聊齋奇遇」關卡設在古建築中，遊戲採分組競賽，一組會有六位玩家們，先在宜蘭縣首位舉人黃纘緒故居-「黃舉人宅」集合出發，扮成書生、提著燈籠，找尋指定道具，必須在60分鐘內完成任務，有種穿越時空的情境，更具有聲光效果的設備，玩家說：「闖關成功，超成就感！」，過程中，還搭上最流行的橋段，說出撩妹(男)金句，感動他們。

戶外的實境遊戲，才一推出就吸引上千位民眾報名，而且票價399元內含傳藝園區門票、實境遊戲體驗、服裝道具機關解謎；此外，宜蘭傳藝園區即日起到8/31每天延長夜間營運到晚上八點，下午四點後遊客可以100元購買星光票入園。

有看過結合魔術表演的聊齋誌異嗎？以蒲松齡的聊齋誌異-偷桃來做為故事基底，描述街頭賣藝的父女檔如何攀爬上天偷取王母娘娘的仙桃，大膽用古彩戲法、幻術、雜技、樂舞等結合台灣神祇藝陣，用野台戲概念，帶領觀眾進入如夢似真的場景。

還有最讓人驚艷的七夕夜景，園區用三千顆LED球燈，接觸到水就會發亮從白色變成藍色，一到夜晚，就會照亮整個園區的河道。讓遊客手捧著許願然後拋入月河中，變成浪漫的藍眼淚，場景充滿了牛郎織女鵲橋相會的氛圍，相當迷人。

(中時電子報)

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