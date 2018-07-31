捷運的空氣有多髒？「離車門遠一點」醫師推4招防範

捷運的空氣有多髒？「離車門遠一點」醫師推4招防範。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報

通勤族依賴搭乘大眾交通工具，但你有想過有多髒？香港研究曾在當地地鐵（應用到台灣則為捷運）採證，顯示出人潮眾多、煞車、摩擦鐵軌揚起的懸浮微粒、乘客咳嗽、噴香水等，都會影響PM2.5濃度，讓人容易染上呼吸道疾病。

據香港中文大學研究，公共衛生學系助理教授何建輝曾在亞太胸腔國際研討會上發表，於香港地鐵實測發現，地鐵煞車時，鐵軌會強烈摩擦，掦起金屬如鐵的粉塵，更於車門開關的瞬間，PM2.5濃度會突然飆高，最高曾測得60至70（微克/立方公尺），濃度最高峰出現在通勤時間。

外科醫生「腹部醫生雙5槍」也在微博指出，於地鐵的空氣中氣每分鐘產生500萬細小微粒，包括軌道摩擦產生的顆粒、人們掉落的皮屑、噴嚏咳嗽的飛沫、衣服纖維和鞋底揚塵等，此時PM2.5值是地面上的16倍，而這些空氣中的髒東西如果被人們鼻子吸進去，易過敏的人會產生喉嚨乾癢、頭昏腦脹的感覺。

「腹部醫生雙5槍」建議相關單位增加通風設施改善，減少顆粒的堆積。而乘客也能以下列4方式做好個人防範：

1.帶口罩，N90、N95等系列更佳。

2.列車剛進站時盡量第一時間離車門遠一點，盡量閃離因鐵軌摩擦產生的顆粒。

3.注意若是觸摸過扶手、座椅後，要洗手保持衛生、平常更要運動加強身體鍛鍊，增加抵抗力。

4.周遭有人咳嗽打噴嚏時，可以盡量遠離，捂住口鼻；自己患病期間也盡量利人立己，戴上口罩做好防護。

(中時電子報)

傳藝推實境遊戲「聊齋奇遇」穿古… 2018 昇恆昌藝術季「融合共生」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。