台中》民進黨舊實力穩定力量採聯合競選策略迎戰新勢力

2018年07月31日 18:16 中時 陳世宗

「選戰無倫理、實力拼輸贏！」年底台中市議員選舉競爭激烈！民進黨新人推出「新五力」、「正國會」等組織戰，讓老將倍感腹背受敵不敢掉以輕心，除勤跑基層尋求再支持外，亦摒棄傳統單打獨鬥戰略推出「穩定力量」聯合競選模式，透過合縱連橫戰略爭取再蟬聯！

台中市議會下屆市議員應選65席，較本屆63席增加2席，國、民兩黨提名策略都搶過半。台中市17個選區除國、民兩黨都各提名37人外，還有時代力量、歐巴嗓聯盟等推出人選；預計老將新秀超過80人角逐，將展開一場僧多粥少的激烈廝殺！

民進黨新潮流系推出的5名新人，包括西屯區林祈烽、中西區黃守達、大里霧峰區林德宇及林義偉、施志昌等「新5力」，力拼5席全上；「正國會」的子弟兵劉厚承、張家銨、蔡耀頡、周永鴻及黃淑芬等戰將，在市長林佳龍全力拉抬加持下，亦勢在必得。

面對新人挾排倒海直撲而至，爭取連任的市議員倍感如坐針氈，一改過去單打獨鬥方式，大採聯合作戰出擊！問鼎連任的陳淑華、邱素貞、翁美春、蕭隆澤、張芬郁及北屯區謝明源等6人共組「穩定力量」，採取聯合競選造勢，希望發揮團結力量大加乘作用，互相拉抬造勢！

「穩定力量」6位議員為發揮宣傳效果，一起印製「手搖扇子」推出首波共同文宣品，扇子一面除印有個人專屬形的象廣告外；另一面就是6人聯合爭取敬老愛心卡點數多元運用於計程車、診所折抵負擔的合照，藉此增加選民印象尋求選票再支持，期扮演林佳龍施政「強擱有力」的後盾。

(中時 )