2018 昇恆昌藝術季「融合共生」　原藝交織的跨界航線

2018年07月31日 17:57 中時 陳麒全

在桃園國際機場展區中，結合了國際知名設計師李根在以及台灣科技大學、輔仁大學織品服裝學院等單位，以「原住民元素 × 新世代融合文化」，藉由平面與立體雙主軸來呈現；而原住民藝術家成亦寧及沙布喇‧安德烈，更將新銳原住民藝術展現在服裝設計領域，成功帶領流行時尚，受到許多知名藝人的喜愛，更是本系列展覽的重要亮點。活動展期自即日起至10月上旬為止，喜愛設計、流行時尚與藝術文化的旅客，千萬不要錯過。（陳麒全攝）

「2018昇恆昌藝術季」昨日在桃園國際機場舉辦盛大的開幕記者會，昇恆昌總經理江建廷在開幕記者會致詞時特別表示：機場是國內外旅客往來台灣的重要交通樞紐，而昇恆昌服務國門機場不是只看「營利」，更重要的使命是落實台灣價值，把台灣的豐富多元文化，行銷到國際舞台上。（陳麒全攝）

「2018昇恆昌藝術季」昨日在桃園國際機場舉辦盛大的開幕記者會，由於本次藝術季以「融合共生」為題，展覽範圍廣達台北松山、桃園、台中及高雄四大台灣主要國際機場，不僅將原住民傳統文化做跨界延伸，更透過創新的當代藝術表現形式，結合設計與流行時尚，在國門機場的國際時尚平台完整展現，十分受到各界矚目。

「2018昇恆昌藝術季」今年是連續第4年舉辦，每年都有橫空出世的創新主題，讓旅客在機場國門可以體驗到跨界藝術的全新震撼。在2017年昇恆昌以傳統戲劇為主題，把舞台棚架搬進機場國門，讓國內外旅客都能體驗粉墨登場的身段優雅；今年更邀請國際級設計師與原住民藝術家，重新解構傳統原住民文化，讓島嶼與大地的原生元素，在設計與流行時尚中「融合共生」。也透過國際機場的平台，讓國內外旅客的藝術體驗不只是一場展覽，更是寶島深度旅行的起點。

昇恆昌基金會這次也邀請原住民族文化事業基金會、PULIMA藝術季與輔仁大學共同協辦。機場管制區內的原住民館以及Homee Kitchen好饗廚房餐廳，更配合本展推出原住民特色點心與伴手禮。開幕典禮當天，也邀請到金曲獎原住民歌手舒米恩（Suming Rupi）擔任表演嘉賓。

昇恆昌總經理江建廷在開幕記者會致詞時特別表示：機場是國內外旅客往來台灣的重要交通樞紐，而昇恆昌服務國門機場不是只看「營利」，更重要的使命是落實台灣價值，把台灣的豐富多元文化，行銷到國際舞台上。畢竟經營國際機場十分不容易，而打造一座具有在地特色的國際機場更是困難，昇恆昌代表台灣與各國的國際機場來競爭，每年舉辦獨一無二的「昇恆昌藝術季」，就是要推廣台灣觀光與深度旅遊，讓世界看見台灣的美。

(中時 )