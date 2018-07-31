育兒新制明上路 高市3.6萬幼兒受惠

高市府配合執行中央少子女化對策，擴大推行育兒津貼，預計有3.6萬幼兒家庭受惠。（柯宗緯攝）

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高市府配合執行中央少子女化對策，擴大推行育兒津貼，預計有3.6萬幼兒家庭受惠。（柯宗緯攝）
補助標準表。（高市社會局提供）

行政院搶救少子女化，8月1日啟動育兒新制。高市社會局今（31）日強調，新制優於舊制，並擴大補助範圍，自帶小孩每月補助2500元、送公托3000元、送簽約私托或保母6000元，總計3.6萬名幼兒家庭受惠，減輕家長負擔外，亦可提升教保人員薪資水平。

社會局副局長葉玉如指出，這項育兒新制針對0至未滿2歲幼兒家庭，綜所稅率低於20％、未正領取育嬰留職停薪津貼。新制補助有3個項目，包括育兒津貼、托育公共化、托育準公共化新制，民眾僅可擇一申請，即起可至幼兒戶籍所在地區公所登記。

育兒津貼方面，過去親屬需受訓126小時，才能獲得每月2000元補助，現在打破陳規，新制一般家庭自己帶孩子，直接補助2500元、中低收入4000元、低收入戶5000元、第3名子女以上加發1000元。

建置公共化托育服務部分，高市設有17家公共托嬰中心，每月收費9000元，但僅有750位名額，家長搶破頭。新制支付一般家庭每月最高3000元、中低收入5000元、低收入戶7000元。

「建置準公共化托育」部分，家長必須選定與政府簽訂合作契約的保母或私立嬰托中心，初估符合簽約條件私托約有33家、2300多名保母，一般家庭每月最高支付6000元、中低收入8000元、低收入戶1萬元。

不過，社會局坦言，「建置準公共化托育」8月1日無法如期上路，分別訂於3日、5日與私立托嬰中心、保母召開說明會後，再簽訂合作契約，緩衝期至9月30日，在此之前送托者亦可追溯適用。

而「高市夜間工作家庭保母托育費用補助」（夜間托育），原有2000元補助取消，直接接軌新制，8月起不再受理新案，但舊案可保障至5歲。

另外，社會局強調，高市推行福利政策如幸福123（生育津貼）、貼心246（坐月子到宅）、定點臨托等服務不打折。據統計，107年1至6月生育津貼請領人數計9487人；坐月子到宅服務人數計393人。

(中時 )

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