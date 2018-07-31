林志玲早起做這個運動 仙氣逼人又凍齡

2018年07月31日 17:59 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

名模林志玲日前一早在社群網站曬出做「空中瑜珈」的美照，拉著紅色絹布延展身體，寫著「早上好，活力的一天從流汗開始。」修長美腿和玲瓏曲線一覽無遺，而在光影照射下，更讓許多人看了直說散發仙氣、宛若仙女。43歲的林志玲駐顏有術，至今依舊維持美貌和姣好體態，讓不少人也紛紛想學空中瑜珈，維持身材。

不只是第一名模勤做空中瑜珈，最近也有政治人物嘗試空中瑜珈，希望拉近年輕選民。空中瑜珈究竟有什麼魅力，讓這麼多人躍躍欲試？如果沒有瑜珈底子，也能做空中瑜珈嗎？

林志玲秀出做空中瑜珈的照片，展現曼妙身材，更讓網友稱羨宛如仙女。(圖片來源：擷取自林志玲微博）

●促進血液循環，舒緩背痛

空中瑜珈是利用懸垂的絹布、地心引力和布的自然螺旋力，把人懸吊在半空中，就像坐在吊床中做瑜伽。共有10～15個動態連貫的動作，做完一套空中瑜伽需約75分鐘，可以依個人狀況調整時間長短。

除了能鍛鍊全身肌肉、體會騰空飛起來的趣味，空中瑜伽對身心皆有健康功效。

Core Yoga空中瑜伽老師李思詮表示，空中瑜伽對身體的療效之一來自大量的頭下腳上動作，例如「倒掛蓮花式」─身體鬆軟倒吊，雙腳在空中盤成蓮花式，雙手合掌於胸前。

如此倒掛自然拉直身體，促進血液循環、舒緩背痛，對有脊椎側彎的人來說也是一種復健；也因為倒立刺激副交感神經，還能改善失眠。

李思詮說，剛開始嘗試倒掛會頭暈正常，持續練習就會改善許多，只要沒有強烈暈眩想吐，都鼓勵學生維持倒立5～10分鐘。

●信任絹布，放鬆獲得療癒

但也有些人倒立不適是因為太緊張、不相信布的安全性，因此，空中瑜伽最重要的第一堂課就是「信任」。

例如最後一個動作「大休息」，要放鬆躺在懸吊的軟布裡，從頭到腳都被布包住。很多人遲遲不敢躺下，但只有相信那塊布、了解身體跟布的關係，動作才能順利開展，也較能避免拉傷、氣血不順或重心不穩摔下來，李思詮說。

也有學生形容，被布包裹的感覺像嬰兒蜷縮在媽媽子宮裡，也有人覺得像被愛人從背後環抱般有安全感。「每一次練習，都是一種療癒，」李思詮強調，相較於一般瑜伽在放鬆的狀態中用力，空中瑜珈的最終目的是從用力的過程學習放鬆、分配自己的肌肉、讓體能更好。

空中瑜珈能促進血液循環，舒緩背痛，是對身心皆有幫助的運動。(圖片來源：周書羽）

●初學者、筋太硬也能做 但孕婦、高血壓不宜

空中瑜伽懸吊、翻轉和飛行的動作很多，許多人看了林志玲做空中瑜珈的照片，認為她的筋應該相當軟，也有人覺得空中瑜珈似乎很難。事實上，因為有絹布的輔助，許多高難度或因「筋太硬」難做到的動作，在空中瑜伽反而能輕易伸展。

空中瑜珈學習門檻較低，初學者第一次也能上手。瑜珈旅程老師古凱威說，如果練習瑜伽遇到瓶頸、背痛、脊椎側彎、渴望放鬆卻找不到方法，或者覺得一般瑜伽太柔、太慢，空中瑜伽不失為一個新選擇。

但正值生理期、孕婦、高血壓、剛動完白內障手術、醫美手術者不適合練習。

李思詮也提醒，對完全沒有運動習慣的人來說，最大的困難在於不知道身體如何用力，反而會覺得絹布是障礙。

尤其一些需要在絹布上保持平衡的動作，會因為無法掌握身體而搖晃，第一次上完空中瑜伽也會全身痠痛。建議平常多練習基礎的瑜伽動作如下犬式、英雄式、樹式，讓身體熟悉伸展。

古凱威叮嚀，要持續練習，才能看到身體的變化，不要只是抱著「嚐鮮」的心態，做一、兩次空中瑜伽就停滯了。

(中時電子報)