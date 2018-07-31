跨市就讀多 北市教育局長：拜託新北基隆教育辦好一點

北市教育局長曾燦金表示，希望新北、基隆和桃園把教育辦好一點，能有強一點的學校把孩子吸回去，減少跨市就讀北市情形。（陳燕珩攝）

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台北市有不少明星國中，吸引外縣市學生跨市就讀，市議員李慶元發現，去年北市額滿18所國中，實際非住在台北的學生高達1110名。他質疑，原學區孩子擠不進去，反被外縣市學生剝奪教育資源，教育局要坐視不管嗎？對此，教育局長曾燦金直言，他也希望新北、基隆和桃園把教育辦好一點，能有強一點的學校把孩子吸回去。

李慶元在議會教育部門質詢指出，北市一直存在跨市就讀問題，但他調查才發現事態非常嚴重，去年北市有18所額滿國中，新生7000多人竟有1110人通訊地址不在台北，占全部新生比例14.8％。

其中，比例最高的大安區民族國中，117名新生有63人來自外縣市；文山區景興國中444人有135人非居住北市，另外桃源國中、明湖國中、金華國中和景美國中都有超過2成學生來自外縣市。他不滿說，國外針對學生是否有居住事實清查很嚴格，北市卻是紙上作業，放任家長虛設戶籍，大家一起騙。

李慶元強調，家長希望孩子念明星國中情有可原，問題是，這已嚴重影響原學區孩子的權益，讓北市教育資源遭剝奪，非常不公平，光是18所學校就有上千名外縣市學生，整體數字不堪想像，要求教育局找出解方。

對此，曾燦金表示，台北教育確實滿有競爭力，他也希望新北、基隆和桃園教育能不能辦更好，辦強一點的學校把孩子吸回去，讓學生就近就讀。

李慶元諷刺說，若新北市長朱立倫知道他的市民蜂擁來念台北學校，不知做何感想，教育局可跟新北爭取，分一點教育資源和經費給北市，否則不公平；曾燦金回應，會透過雙北合作方式，要一點資源回來，後續會找額滿學校討論，檢視目前法規和執行面怎麼落實。

(中時 )

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